কল্যাণী, 13 সেপ্টেম্বর: নবান্ন অভিযানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার সকালে 11টি বাসে করে প্রায় 900 কর্মী-সমর্থক নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার । কিন্তু কল্যাণী-বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়তে রহড়া থানার অন্তর্গত রুইয়া এলাকায় বাসগুলি আসতেই বিধায়ক অসীম সরকার-সহ প্রতিটি বাসকেই আটকায় পুলিশ(bjp mla asim sarkar criticise mamata banerjee as the queen of thief by song)।

পুলিশের কাছে বারবার আটকানোর কারণ জানতে চাইলেও কোনও সদুত্তর না মেলায় রুইয়া মোড় অবরোধ করেন বিধায়ক অসীম সরকার ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । দীর্ঘ বাদানুবাদের পর অবশেষে বাসগুলিকে নদিয়া অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়(bjp mla asim sarkar criticise mamata banerjee)।

গানে গানে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার

এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার বলেন, "আমরা প্রথমে অবরোধ করিনি । পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ আমাদের বাস গুলিকে দাঁড় করায় । স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 10-12টি বাসে 900-রও বেশি কর্মী ও সমর্থক রাস্তায় নামায় রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । পরবর্তীকালে আমরাও বাধ্য হয়ে অবরোধ করি । এরকম লজ্জাহীনভাবে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে যেভাবে আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে এবং গণ আন্দোলনকে যেভাবে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা মনে হয় স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোনও দিন দেখেননি ।"

এরপরই তিনি গানের সুরে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "বিজেপিকে কেন এত ভয়, ও দিদি । বিজেপিকে কেন এত ভয় । ও তুমি চোরের রানি দিদিমণি(asim criticise mamata as queen of thief by song), চোরের দল গড়েছ এই বাংলায় । বিজেপিকে কেন এত ভয় । এত ভয় পেয়েছেন যে উনি পালিয়ে গিয়েছেন মেদিনীপুরে । পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে বিজেপিকে আটকানো হয়েছে ।"

