হাবরা, 28 জানুয়ারি: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ (financial fraud case) হাবরার বিজেপি নেতা(bjp leader) সুদীপ্ত কুন্ডুর বিরুদ্ধে । পুলিশ সূত্রে খবর, নদিয়ার বাসিন্দা মানিক ঘোষের কাছ থেকে ব্যবসার নাম করে 14 লক্ষ টাকা নিয়ে ছিলেন সুদীপ্ত । একাধিক বার নদিয়ার ওই ব্যবসায়ী টাকা চেয়ে না-পেয়ে তিন দিন আগে হাবরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার সুদীপ্তকে গ্রেফতার করে হাবরা থানার পুলিশ (bjp leader arrest on charges of financial fraud case) । শুক্রবার বারাসত জেলা আদালতে তোলা হলে, বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন ৷

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুদীপ্ত কুন্ডু । ধৃত ওই নেতা জানান, সামনেই পৌরসভা নির্বাচন । হাবরা পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল (tmc) কংগ্রেস পিছিয়ে রয়েছে । তাই ভোটের আগে যড়যন্ত্র করছে তৃণমূল কংগ্রেস । রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থা আছে ৷ আদালতে সব প্রমাণ হয়ে যাবে । এই প্রসঙ্গেই বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস মিত্র জানান, "এই ভাবে বিজেপি কর্মীদের তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে । যাতে পৌর ভোটে বিজেপি প্রচার করতে না-পারে। তবে এই ভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বিজেপিকে রোখা যাবে না ।"

বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা (tmc leader) নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, "মানিক ঘোষ নামে এক ব্যাক্তির অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সুদীপ্তকে গ্রেফতার করেছে । আইন আইনের মতো চলবে । এখানে তৃণমূলের কোনও ব্যাপার নেই । হাবরায় বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ওরা তো অনেক কিছু বলবে ৷ আর বিজেপির মধ্যে এমন লোক প্রচুর রয়েছে ৷"

