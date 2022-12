গণ-উৎসবের মতো সুষ্ঠুভাবে টেট পরীক্ষা হয়েছে, দাবি ব্রাত্যর

বিধাননগর, 11 ডিসেম্বর: যাবতীয় অপচেষ্টা, বিরোধীদের পরীক্ষা বানচাল করার চেষ্টা সত্ত্বেও স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন রয়েছে রবিবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা বা টেট (Primary TET Examination 2022) ৷ এদিন পরীক্ষা শেষের পর এই মন্তব্যই করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Education Minister Bratya Basu) ৷ এদিন টেটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে সেই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "যে প্রশ্নপত্রের কথা বলা হচ্ছে তা ফেক ৷ পর্ষদ খোঁজ নিয়ে জেনেছে কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, লিক হয়নি ৷"

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে ও প্রশাসনের সহযোগিতায় পরীক্ষার্থীরা গণ-উৎসবের মতো পরীক্ষা দিয়েছেন বলেও এদিন দাবি করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (Bratya Basu on TET) ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে এদিনের টেট পরীক্ষাকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাত্য বসু (reaction of Bratya Basu on Primary TET Examination) ৷

দক্ষতার সঙ্গে পর্ষদ এদিন পরীক্ষা নিয়েছে বলে এদিন সার্টিফিকেট দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ৷ এই পরীক্ষা ইতিবাচক বার্তা দেবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হবে বলেও দাবি করেছেন ব্রাত্য বসু ৷ সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগে পরীক্ষার্থীরা সদর্থক সাড়া দিয়েছেন ও তাঁরা দক্ষতা, স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষায় বসেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, "একদল বারবার চেষ্টা চালিয়েছিল পরীক্ষা বানচাল করতে ৷ যাতে সরকারের মুখ পোড়ে ৷ আজ সকালেও ফেক প্রশ্নপত্র হোয়াটস্যাপে ঘুরছিল ৷ পর্ষদ সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানায় ৷ যে প্রশ্নপত্রের কথা বলা হচ্ছে তা ভুয়ো ৷ কোনও প্রশ্ন লিক হয়নি ৷" এদিন বিকাশ ভবনে দফতরে বসে পরীক্ষার উপর নজর রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন তিনি ৷ জানান, বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রশ্ন কেনাবেচার কথা তাঁর জানা থাকলে বিষয়টি সরকারকে জানানো উচিত ৷

তবে অ্যাডমিট কার্ডে ভুল, পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাগ রাখার সমস্যা, পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকা নিয়ে এদিন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ জানিয়েছেন, এই সমস্যাগুলি পরীক্ষা শুরুর আগেই পুলিশ-প্রশাসন ও পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে ৷