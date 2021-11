খড়দা, 30 নভেম্বর : অন্যান্য দিনের মতোই ক্লাস করে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল পানিহাটি দত্ত রোড এলাকার সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্সের নবম শ্রেণির ছাত্র কিংশুক ঘোষ ৷ কিছুটা যেতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী (Attack on a Student at Sodepur) ৷ তাদের বন্দুকের বাটের আঘাতে জখম হয়ে কোনওরকমে ছুটে ফের স্কুলের ভিতর ঢুকে পড়ায় প্রাণে বাঁচে ছাত্রটি (Attack on Student) ৷

হামলার সময় ছাত্রটির চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা বাইরে বেরিয়ে আসতেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধরা পড়ে যায় চার দুষ্কৃতী ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই চারজনকে গ্রেফতার করে খড়দা থানার পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, হামলাকারীদের মধ্যে কিছুজন ওই স্কুলেরই ছাত্র ৷ যদিও এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সেভাবে কিছু বলতে চায়নি ৷

ছাত্রের উপর দুষ্কৃতী হামলা

ধৃতদের আজ ব্যারাকপুর আদালতে হবে ৷ ঠিক কী কারণে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রের উপর হামলা, হামলাকারী ছাত্রদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রই বা এল কীভাবে সব কিছু খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷

আরও পড়ুন : Rail Ticket Fraud Arrest : রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট জাল করে পুলিশের জালে এক