অশোকনগর, 5 জুন : ভিন রাজ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাংলার জওয়ানের ৷ গুয়াহাটিতে কর্মরত ছিলেন উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র । শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছয় অশোকনগরের কল্যাণগড়ের বাড়িতে । তিনি গুয়াহাটির যেখানে থাকতেন, সেখান থেকে বাইকে করে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময়ই ঘটে বাইক দুর্ঘটনা (Army jawan died in road accident when he going to office) ৷ আর তাতে প্রাণ যায় নারায়ণ চন্দ্রের ৷ বাড়ির বড় ছেলের মৃত্যুর খবরে শোকে মুহ্যমান পরিবার ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট থেকেই খেলাধুলােয় খুব ভাল ছিলেন নারায়ণ । খুব ভাল হকি খেলতেন তিনি। ভাল খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে ৷ খেলাধুলাের পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ ছিল । নিজেকে সেইভাবে গড়েও তুলেছিলেন তিনি ।

প্রায় 22 বছর আগে তিনি ভারতীয় টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যোগদান করেন । বর্তমানে তিনি আর্মির ক্লার্ক পদে অসমের গুয়াহাটিতে কর্মরত ছিলেন । নারায়ণের স্ত্রী স্বপ্না চন্দ্র বলেন, "গতকাল দুপুরে আমার সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছে । তখন বলেছিলেন ডিউটিতে গিয়ে ফোন করবেন । কিন্তু বিকেলে খবর আসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন । রাতে মারা যাওয়ার খবর আসে ।"

মৃত জওয়ানের ভাই কার্তিক চন্দ্র বলেন, "দাদা অসমে তিন বছর ধরে কর্মরত । চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষে আমার বিয়েতে বাড়ি এসেছিলেন । আগামী শুক্রবার ছুটিতে বাড়ি আসার কথা ছিল । কিন্তু গতকাল রাতে ওনার মৃত্যুর খবর আসে ।"

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নারায়ণ খেলাধুলাের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নারায়ণ বাবু । ছুটিতে বাড়ি এলে বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতেন । তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করতেন । প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবার রাতে নারায়ণের কফিনবন্দী দেহ বাড়ি আসার কথা রয়েছে । ছেলেকে শেষবার দেখার জন্য প্রহর গুনছে চন্দ্র পরিবার ৷ সেইসঙ্গে অপেক্ষায় কল্যাণগড়বাসী ।