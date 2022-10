বারাসত, 27 অক্টোবর:"বাংলায় কোটি কোটি টাকা চুরি হয়েছে । 12 বছর ধরে বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার । তাই গ্রামে গিয়ে কোনও লাভ হবে না ।" মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষিত 'চলো গ্রামে যাই' কর্মসূচিকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল । বুধবার রাতে বারাসতের ঐতিহ্যবাহী কেএনসি রেজিমেন্টের পুজো মণ্ডপ দর্শনে আসেন তিনি(Agnimitra Paul in Barasat)। মণ্ডপ এবং প্রতিমা দর্শনের পর বারাসত থানার সামনে জেলার দলীয় বুক স্টলে এসে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষিত কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে শাসকদলকে নিশানা করেন অগ্নিমিত্রা(Agnimitra Paul Slams TMC in Several Issue from Barasat)।



তাঁর কথায়, "গ্রামে অর্থাৎ পঞ্চায়েত এলাকায় 100 দিনের কাজে ব‍্যাপক দুর্নীতি হয়েছে । কাজ না হয়েও টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে । কোথাও ড্রেন আছে তো কোথাও আবার আলো অথবা পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই । মানুষ বুঝে গিয়েছে তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে জড়িত । শুধু নেতা-মন্ত্রীরাই নন, দলের কর্মীরাও যুক্ত দুর্নীতিতে । এই দলের সদস্য হতে হলে আপনাকে 'চোর' হতে হবে । সেটাই প্রমাণিত এই বাংলায় ।"

তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে গর্জে ওঠার ডাক দিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন,"12 বছর ধরে রাজ্যের মানুষকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে । মানুষ এখন বুঝতে পেরে দুর্নীতির প্রতিবাদও করতে শুরু করেছে । যারা এখনও প্রতিবাদ করছেন না, তাঁদের বলব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন ।" অন‍্যদিকে, টেট উত্তীর্ণ আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে এদিন রাজ্য সরকারকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি অগ্নিমিত্রা পল ।

