দেগঙ্গা, 11 মে : দুয়ারে রেশনের মাল বণ্টনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাঁধল তুমুল সংঘর্ষ (TMC Inner Clash in Deganga) । চলল ইটবৃষ্টিও । ঘটনা ঘিরে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় উত্তর 24 পরগনা জেলার দেগঙ্গার উত্তর চাঁদপুর এলাকা । সংঘর্ষে আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের মোট 12 জন । রেহাই পাননি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও । তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ । আহতদের উদ্ধার নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে । সেখানেই আপাতত চিকিৎসা চলছে কয়েকজনের । তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের অনুগামী তৃণমূল নেতা কামারুজ্জামানের দলবলের সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হাকিম মোল্লার অনুগামীদের এদিন সংঘর্ষ বাঁধে বলে জানা গিয়েছে । সংঘর্ষে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ওই এলাকায় । পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে (Agitation in Deganga over duare ration scheme) ।

জানা গিয়েছে, বিগত সাতদিন ধরে দুয়ারে রেশনের মাল বণ্টন করা হচ্ছে দেগঙ্গার উত্তর চাঁদপুর সাহাজিপাড়ার একটি নির্দিষ্ট ক‍্যাম্প থেকে । বুধবারও বৃষ্টির মধ্যে রেশন নেওয়ার জন্য সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন উপভোক্তারা । এই কাজে তদারকি করছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার অনুগামী তৃণমূল নেতা কামরুজ্জামান । তখনই আচমকা দলবল নিয়ে এসে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হাকিম মোল্লা সেই ক‍্যাম্প অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করেন ৷ প্রতিবাদ করেন তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা কামারুজ্জামান । তাতেই দুই তৃণমূল নেতার মধ্যে বাঁধে বচসা ৷ বচসা সংঘর্ষে পরিণত হয় ৷ দুই নেতার অনুগামীরা লাঠি, রড নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালাতে থাকে ৷ চলে ইটবৃষ্টিও । তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা । আহত হন দু'পক্ষের মোট 12 জন । আক্রান্ত হন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দেগঙ্গা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী । পুলিশ দু'পক্ষকে হটিয়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ।

ঘটনার পর দু'পক্ষই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে । তৃণমূলের গ্রামসভার সদস্য আব্দুল হাকিম মোল্লা বলেন, "জমি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করায় আমার ওপর আগে থেকেই আক্রোশ রয়েছে কামারুজ্জামান সাহাজির । রেশনের ক‍্যাম্প সরানোর অজুহাত খাড়া করে সেই আক্রোশ মেটানো হয়েছে এদিন । পরিকল্পিতভাবে লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালিয়েছে কামারুজ্জামানের দলবল । হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন । এর সুষ্ঠু বিচার চাই আমরা ৷" যদিও অভিযোগ উড়িয়ে পালটা ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধেই দুয়ারে রেশন ক‍্যাম্প বানচাল ও হামলার অভিযোগ এনেছেন তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা কামারুজ্জামান সাহাজি ।

এদিন দুপুরে দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে দেগঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে । তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

