বারুইপুর, 20 মার্চ: অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই প্রেমিকের হামলার শিকার হলেন গৃববধূ ৷ বারুইপুরের ঘটনা ৷ শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় এক মাঠের কাছে ওই গৃহবধূর উপর অ্যাসিড হামলা চালায় তাঁর প্রেমিক শাহাজান মণ্ডল ৷ রবিবার কুলতলি থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত প্রেমিক শাহাজান মণ্ডলকে (Acid Attack On House Wife) ৷

জানা গিয়েছে, জয়নগরের শাহাজান মণ্ডলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ওই গৃহবধূর ৷ প্রায় 4 মাস ধরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ৷ কিন্তু হঠাৎ সেই সম্পর্কের গৃহবধূর স্বামী জানতে পারায়, বধূটি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ৷ আক্রান্ত ওই গৃহবধূর অভিযোগ, শাহাজান মণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলতেই তার উপর চাড়াও হয় সে ৷ এমনকী সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার প্রাণনাশেরও হুমকি দেয় ৷

অ্যাসিড হামলার শিকার গৃহবধূ

সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত ওই গৃহবধূ ৷ তার অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ কুলতলি থেকে অভিযুক্ত শাহাজান মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ (House Wife Trying To Get Out Extramarital Affair) ৷