ব্যারাকপুর, 24 মে : দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর ঘাসফুলে ফিরেছেন ভাটপাড়ার নেতা তথা ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ৷ এর মধ্যে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষ বেধেছে অনেকবার ৷ তাই তাঁর দলে ফেরা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে বলে সন্দেহ ৷ আর সেই বিরোধ মেটাতে 30 মে শ্যামনগরে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের টিটাগড়ে তৃণমূলের কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসে তৃণমূল মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান ও অন্য নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় । সেখানে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুনকে বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয় ৷

বৈঠক শেষে দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় সাংবাদিকদের বলেন, "দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর অর্জুন সিং আমাদের দল থেকে দূরে থাকায় দূরত্ব তৈরি হয়েছিল । উনি আমাদের দলে ফিরে এসেছেন ৷ আমাদের দল আরও শক্তিশালী হয়েছে ।" এই সময়ের মধ্যে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তা মেটাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশাল জনসভা করবেন । তার প্রস্তুতিতে এই বৈঠক, জানালেন প্রবীণ নেতা । দমদম থেকে খড়দহ হয়ে শ্যামনগরে সভায় আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এই যাত্রাপথ জুড়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের কাটআউট থাকবে ৷ নেতা থেকে শুরু করে জনগণের মধ্যে অর্জুন সিংকে নিয়ে যে সংশয় রয়েছে, তার সমাধান করবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ (TMC leader Abhishek Banerjee to hold a public meeting over Arjun Singh in Shyamnagar) ৷

বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক জানান, অর্জুন সিং দলে ফেরাতে নিশ্চিত ভাবে ঘাসফুলের শক্তি বেড়েছে । তিনি বলেন, "আমাদের লড়াই অর্জুনের সঙ্গে ছিল না, বিজেপির সঙ্গে । অর্জুন সিং 1998 থেকে তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন । সাতবারের বিধায়ক ও একবারের সাংসদ ।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় যে বার্তা দেবেন, দলীয় কর্মীরা সেই ভাবে কাজ করবেন, জানালেন বিধায়ক ।

খড়দার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব ভট্টাচার্য বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক জনসভা হবে 30 মে ৷" তিনি জানান, দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জুনকে দলে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছেন । তাই এরপর আর কোনও বিরোধ থাকতে পারে না, জানালেন প্রবীণ নেতা ।

তৃণমূল নেতা মদন মিত্র কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে না গিয়ে বলেন, "তৃণমূলের যত কর্মী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আরেকজন যুক্ত হলেন ৷ তাঁর নাম অর্জুন সিং ৷ আমাদের পরিবারে আরেকজন বাড়ল ৷"

