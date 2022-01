কলকাতা, 29 জানুয়ারি : ট্রাফিক পুলিশের পাশে এবার আঞ্চলিক থানা । রাস্তায় আইন অমান্য করে গাড়ি চালানোয় নতুন জরিমানা প্রস্তাব সংশোধিত হয়েছে । আইন মোতাবেক তা মেনে কাজ করতে হবে ট্রাফিক পুলিশদের । এহেন অবস্থায় তাঁদের যেন কোনও অপ্রীতিকর অবস্থা বা শারীরিক নিগ্রহের সম্মুখীন হতে না হয়, তা দেখতে বাড়তি নজরদারি চালাবে স্থানীয় থানাগুলি । কলকাতার নগরপাল বিনীতকুমার গোয়েল (Vineet Kumar Goyal) এমন নির্দেশ দিলেন সব থানাকে (Local Police protection over Traffic Police Harassment) ।

ইতিমধ্যে রাজ্যের সংশোধিত মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট (Motor Vehicle Amendment Act) অনুযায়ী এক ধাক্কায় জরিমানার টাকা অনেকটা বেড়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কর্তব্যরত দমকলের গাড়ি এবং অ্যাম্বুলেন্সকে রাস্তা না ছাড়লে অভিযুক্ত গাড়িচালকের বিরুদ্ধে আইন মেনে পদক্ষেপ করতে পারবে ট্রাফিক পুলিশ ৷ প্রয়োজনে 10 হাজার টাকা জরিমানাও করতে পারেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ।

আরও পড়ুন : Kolkata Police Instruction for Traffic Personnel : ট্র্যাফিক পুলিশকে শোল্ডার লাইট-রিফ্লেকশন জ্যাকেট পরতে নির্দেশ

এছাড়া রাস্তায় হেলমেট না পরে বেরনোর অভিযোগে এত দিন 100 টাকা জরিমানা দিতে হত । নতুন আইনে তা ১০ গুণ বেড়ে 1 হাজার টাকায় পৌঁছেছে । এই পরিস্থিতিতে কর্তব্য পালনের জন্য এবং জরিমানার টাকা আদায় করতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা একাধিক বাধার সম্মুখীন হতে পারেন । ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের উপর চড়াও হওয়ার ঘটনা আশঙ্কা করা হচ্ছে (Local Police to take legal step over Traffic Police Harassment) ।

এই ধরনের ঘটনা ঘটলে স্থানীয় থানাকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে । তাই ট্রাফিক গার্ডগুলির সঙ্গে স্থানীয় থানার সমন্বয় সাধন করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার । লালবাজার সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে প্রতিটি থানায় এই নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি কোনও ট্রাফিক পুলিশ কর্মীর সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে অভিযুক্ত গাড়িচালক বা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে স্থানীয় থানাকে ।