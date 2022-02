বরাবাজার (পুরুলিয়া), 26 ফেব্রুয়ারি : গ্রেফতার হয়ে পাল্টি খেলেন ওঝা ৷ জানালেন আর ডাইনি তাড়ানো মতো কুসংস্কারের কাজ করবেন না ৷ সেই সঙ্গে বিজ্ঞান মঞ্চের হয়ে ডাইনি অপবাদ এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বরাবাজার এলাকায় (Witch Allegation in Purulia) ৷ অভিযোগ বরাবাজারের লটপদা গ্রামপঞ্চায়েতের বামনিডি গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ রাতুলি হাঁসদাকে ডাইনি অপবাদে টানা এক সপ্তাহ ধরে অত্যাচার করে অভিযুক্ত ওঝা (Witch Allegation Against A Woman in Purulia) ৷ এমনকি গ্রামের দুই মাতব্বর কালিরাম মান্ডি ও দুর্গাচরণ হাঁসদা ভয় দেখিয়ে জোর করে রাতুলির থেকে 25 হাজার টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ ৷ সেই টাকা তাঁরা ওঝাকে দেন ৷

ঘটনার সূত্রপাত, রাতুলির মেয়ের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে ৷ অভিযোগ প্রতিবেশী এক বিধবা মহিলা প্রথম ওই রাতুলির মেয়েকে ডাইনি অপবাদ দেয় ৷ তখন রাতুলির পরিবারের লোকজন তাঁকে ঝাড়খণ্ডে ওই ওঝার কাছে নিয়ে যায় ৷ সেখানে যাওয়ার পর ওঝা ফটিক চন্দ্র মাহাত রাতুলি হাঁসদার মধ্যে ডাইনি রয়েছে বলে নিদান দেন ৷ এর পর তাঁকেও ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অভিযোগ, সেখানে টানা 7 দিন তাঁর উপর অত্যাচার করেন অভিযুক্ত ওঝা ৷ সাতদিন পর অযোধ্যা পাহাড়ে স্নান করিয়ে ওঝা বলেন, রাতুলির মধ্যে থেকে ডাইনি চলে গিয়েছে ৷

ডাইনি অপবাদে মহিলার উপর অত্যাচার, গ্রেফতার হয়ে ভোলবদল ওঝার

অভিযোগ রাতুলিকে ভয় দেখিয়ে 25 হাজার টাকা নেয় ওঝা ফটিক চন্দ্র মাহাত ৷ অভিযোগ সেই টাকা রাতুলির থেকে জোর করে আদায় করেন গ্রামের দুই মাতব্বর কালিরাম মান্ডি ও দুর্গাচরণ হাঁসদা ৷ এই ঘটনার খবর পেয়ে পুরুলিয়া বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক চিকিৎসক নয়ন মুখোপাধ্যায় পুলিশ নিয়ে বামনিডি গ্রামে যান ৷ সেখানে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড পুলিশের মদতে ওঝা ফটিক চন্দ্র মাহাতকে গ্রেফতার করা হয় ৷ আর গ্রেফতার হয়েই নিজের ভোলবদলে ফেলেন ওঝা ৷ তিনি ডাইন অপবাদ এবং অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন বলে জানান ৷ এমনকি বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য হওয়ার কথাও নাকি বলেছেন ৷