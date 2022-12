গাড়ি আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

পুরুলিয়া, 20 ডিসেম্বর: ফের আবাস যোজনায় বঞ্চনার অভিযোগ উঠল ৷ এবার পুরুলিয়ার আড়ষা ব্লকের ঝুঁঝকা মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে এই পথ অবরোধের জেরে পুরুলিয়া-আড়ষা রাস্তায় আটকে পড়ে বহু গাড়ি । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আড়ষা ব্লকের বিডিও শঙ্খ ঘোষ ও আড়ষা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হেসলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাধারণ দরিদ্র মানুষরা আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) থেকে বঞ্চিত হয়েছে । সদ্য যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, তাতে নাম নেই যোগ্য ব্যক্তিদের । তাই আবাস যোজনার তালিকা সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন তারা। পুলিশ প্রশাসন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা ।

উল্লেখ্য, আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দিকে দিকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ যেন থামতেই চাইছে না পুরুলিয়া জেলায় । গত কয়েকদিন ধরেই আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই পুরুলিয়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ । কোথাও পঞ্চায়েত অফিসে তালা, কোথাও অবরোধ কর্মসূচি আবার কোথাও অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা । তাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৷ পুনরায় স্বচ্ছ আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং বঞ্চিতদের আবাস যোজনার সুবিধা দিতে হবে ৷

প্রসঙ্গত, এর আগে আদিবাসীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (Pradhan Mantri Awas Yojana) তালিকায় নাম নেই। তাই পুনরায় নামের তালিকা তৈরির দাবিতে পথ অবরোধ করে এলাকার শতাধিক আদিবাসী (Protest Against No Name on List in PM Awas Yojana) ৷ ঘটনাটি ঘটে বংশীহারি ব্লকের মহাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় । এলাকার আদিবাসীদের অভিযোগ, 95 শতাংশ আদিবাসীদের নাম নেই তালিকায় । আদিবাসীদের নাম তোলার দাবিতে এবং পুনরায় তালিকা তৈরির দাবিতে প্রথমে মহাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসী পরিবারের লোকজন । পাথরঘাটা এলাকায় 512 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। ঘটনায় বালুরঘাট-মালদা রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ।

