পুরুলিয়া, 28 ডিসেম্বর : পুরুলিয়া জেলায় পড়েছে হাড়হিম করা শীত। ঠান্ডায় কাবু জেলাবাসী । এই সময় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল পুরুলিয়া পৌরসভা (purulia municipality arrange night shelter for homeless) । শীতে কাহিল ফুটপাতবাসী ও অসহায় গৃহহীনদের ঠাঁই দিতে এগিয়ে এলেন পুরুলিয়ার পৌরসভার প্রশাসক নিজে (Night Shelte for Homeless at Purulia) ।

পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসক নবেন্দু মাহালি জানিয়েছেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই শীতে গৃহহীন অসহায় মানুষদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করবে পুরুলিয়া পৌরসভা । এমনকি রাতে যারা থাকবেন, তাঁদের কম্বল ও খাবারের ব্যবস্থাও করা হবে ।

গতকাল, মঙ্গলবার রাতে পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসক নিজে পুরুলিয়া রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড-সহ বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে প্রচার করেন । চারজন অসহায়কে চিহ্নিত করে কালই রাতে থাকার ব্যবস্থাও করেছেন ৷

শহুরে গৃহহীনদের শীতকালীন রাত্রিবাস নামের এই ব্যবস্থাতে পুরুলিয়া শহরের মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একটি রুমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নবেন্দু মাহালি ।

তিনি আরও জানান, যতজন মানুষ আসবেন কোনও অসুবিধা নেই, সাধারণ নাগরিকদের কাছেও এই বিষয়ে আবেদন করেন নবেন্দু মাহালি ৷ তেমন কোনও ব্যক্তি থাকলে যেন পুরুলিয়া পৌরসভাকে খবর দেওয়া হয় বলে তিনি জানিয়েছেন ।