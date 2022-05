পুরুলিয়া, 5 মে : ডিজে বক্সের তাণ্ডব রুখতে পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে অভিযান চালালো পুলিশ । এই দু'দিন আগেই ডিজে বক্স বাজানো রুখতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আবেদন করেছেন পুরুলিয়ার ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জেলা সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো । তারপরই কি নড়েচড়ে বসল জেলা পুলিশ ? স্বাভাবিক ভাবে সেই প্রশ্ন উঠছে (Purulia District Police steps up to stop DJ Box Sound Pollution across Purulia) ।

গতকাল সন্ধেয় পুরুলিয়া মফঃসল থানার রুদরা গ্রামে ডিজের তাণ্ডব রুখতে গিয়ে কয়েকজন বাসিন্দার বাধার মুখে পড়ে পুলিশ । এর ফলে প্রথমে পিছু হঠতে হয় পুলিশকে । তারপর বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওই গ্রামে ফিরে এসে পুলিশ ডিজে বক্স বন্ধ করে দেয় । এই ডিজের আওয়াজে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তিদের । তাই পুলিশের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ।

আরও পড়ুন : Misuse of DJ Boxes : পুলিশে ভরসা নেই, ডিজের তাণ্ডব থেকে বাঁচতে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বিজ্ঞান সমিতি

এ বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মধুসূদন মাহাতো জানান, চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশের তৎপরতা প্রশংসনীয় ৷ তিনি আশা করছেন ভবিষ্যতেও পুলিশ এভাবেই পদক্ষেপ করবে ৷ এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগন বলেন, "আমরা ডিজের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি ।"