পুরুলিয়া, 2 জানুয়ারি : কার্যত করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে প্রবেশ করেছে দেশ ৷ ব্যতিক্রম নয় এ রাজ্যও ৷ লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ৷ সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে সোমবার থেকে ফের করোনাবিধি বলবৎ হতে চলেছে রাজ্যে ৷ তার আগে রবিবার তৃতীয় ঢেউয়ে প্রথম চিকিৎসকের মৃত্যু হল বাংলায়। পদোন্নতি হলেও নতুন পদে বসা হল না পুরুলিয়ার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সত্যনারায়ণ চৌধুরীর। সম্প্রতি ডেপুটি সিএমওএইচ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস পদে উন্নতি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু কোভিডের তৃতীয় ঢেউ ছিনিয়ে নিল খ্যাতনামা চিকিৎসকের প্রাণ (Purulia Deputy Chief Medical Officer of Health dies due to Covid) ৷ ডা. সত্যনারায়ণ চৌধুরীর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পরিবার এবং সহকর্মীরা।

দিনকয়েক আগেও পরিস্থিতি এমনটা ছিল না। রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ ছিল পাঁচশোর নীচে। তবে বড়দিন, বর্ষবরণের উন্মাদনা তছনছ করে দিল সব হিসেব। পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক করোনা আক্রান্ত এখন ছ‘হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে (Health department concerns third wave of Covid could hit the state in next few days)। এর আগে কোভিডের দুই ঢেউয়ে দেড়শোরও বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে বাংলায়। আর তৃতীয় ঢেউয়ের শুরুতেই চলে গেলেন পুরুলিয়ার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সত্যনারায়ণ চৌধুরী (60)। সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন পুরুলিয়ার এই ডেপুটি সিএমওএইচ। তাঁর মৃত্যুতে অশনি সংকেত দেখছে চিকিৎসকদের সংগঠন।

প্রয়াত উপ-মুখ্য স্বাস্থ্যআধিকারিকের পরিবার থাকে কলকাতায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়াবেটিসের রোগী ডা. সত্যনারায়ণ চৌধুরী কিছুদিন আগেই কোভিড পজিটিভ হয়েছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে জেলা স্বাস্থ্য ভবনে ৷