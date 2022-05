পুরুলিয়া, 3 মে : প্রেমিকাকে গ্রামবাসীদের সামনে সিঁদুর পরানোর পর নিখোঁজ যুবক ৷ বিয়ে মেনে নিতে অস্বীকার যুবকের পরিবারের । এই অবস্থায় স্বামীকে খুঁজতে এবং শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশের দাবিতে যুবকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন নববধূ (New Bride Sitting on Dharna in front of Father in Laws House) । ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার কেন্দা থানার দড়ডি গ্রামে ৷

এই ঘটনায় বধূর পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে । এই দড়ডি গ্রামেরই যুবক কলেজ পড়ুয়া নীলকমল গোপের সঙ্গে প্রায় দু'বছরের প্রেমের সম্পর্ক গ্রামেরই স্বামী পরিত্যক্তা রীনা গোপের । দু'জনের পরিবারই পরস্পরের আত্মীয় । কিন্তু নীলকমলের পরিবার এই সম্পর্ককে মেনে নিতে চায়নি । তবুও পড়াশোনার সূত্রে হাওড়া নিবাসী এই কলেজ পড়ুয়া সোমবার রাতে প্রেমিকার ডাকে গ্রামে এসে সকলের সামনে প্রেমিকার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করে ।

নববধূকে বাড়ি নিয়ে গেলে প্রেমিকের ঠাকুমা বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন এবং মারধর করেন বলে অভিযোগ । তারপর থেকেই নীলকমল বেপাত্তা হয়ে যায় । তাঁর খোঁজে শ্বশুরবাড়ির দরজার সামনে সোমবার রাত থেকেই ধর্নায় বসেন রীনা (New Bride Sitting on Dharna in Purulia)।

এই ঘটনার পর রীনার দাদা মৃত্যুঞ্জয় গোপ স্থানীয় কেন্দা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ রীনার মাসির অভিযোগ, নীলকমল রীনাকে বিয়ে করার পর বেপাত্তা । রীনাকে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি মারধর করা হচ্ছে ৷ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি ।

