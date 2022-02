পুরুলিয়া, 2 ফেব্রুয়ারি : শোনা যায়, বড় যুদ্ধ শেষে টানা 18 ঘণ্টা ঘুমের রেকর্ড রয়েছে নেপোলিয়নের ৷ এবার অবাক ঘুমে তাঁকে টেক্কা দিলেন এক লরিচালক এবং খালাসি ৷ জাতীয় সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলছে লরি ৷ ভেতরে দিব্যি ঘুমাচ্ছেন চালক ও খালাসি ৷ এমনই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী থাকল রুদরা গ্রাম (Lorry burned to Ash in the fire)।

পুরুলিয়া-রাঁচি জাতীয় সড়কের ওপর মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে আগুন লেগে যায় । দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি । যা দেখেও কেউ আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করেননি বলে জানা গিয়েছে । এমনকি এলাকায় অনেক সিভিক ভলেন্টিয়ার থাকলেও কেউ থানায় খবর পর্যন্ত দেননি ।

ফলে বেশ কিছুক্ষণ পরে পাশের গ্রামের সিভিক ভলেন্টিয়ার মারফত খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ ততক্ষণে পুড়ে ছাই লরির নিচের অংশ । যখন তাঁরা আগুন নেভাতে উদ্যোগী হচ্ছেন, তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরির ইঞ্জিন চালু হয়ে যায় ৷

আগুনে পুড়ে ছাই লরির নিচের অংশ

খানিকক্ষণ পর হতভম্ব পুলিশ-দমকলকর্মীরা লরির ভেতর কেউ রয়েছে দেখে ৷ উঁকি মারতেই দেখা মেলে দুই মূর্তিমানের ৷ লরির নিচের অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও দিব্যি অক্ষত রয়েছেন তাঁরা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঈষৎ টলোমলো ছিলেন দু'জনেই ৷ যার জন্য ওই আগুনেও ঘুমে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি ৷ কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷