ঝালদা, 10 ডিসেম্বর: জেলাশাসককে ঝালদা পৌরসভার মাথায় বসানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কংগ্রেস ৷ গত 5 ডিসেম্বরের রায়ে ঝালদা পৌরসভায় রাজ্যের প্রশাসককে বসানোর সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত ৷ তার বদলে জেলাশাসককে একমাস পৌরসভার দ্বায়িত্ব সামলাতে নির্দেশ দেয় ৷ এরপর শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস ৷ সোমবার এই মামলার শুনানি (Jhalda Congress appeals to Division Bench of Calcutta High Court over Jhalda Municipality Row) ৷

এই প্রসঙ্গে ঝালদার নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু জানান, প্রশাসনের আচরণেই বাধ্য হয়ে তাঁদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । মানুষের পাশে থাকতেই তাঁদের মামলা করতে হয়েছে । এদিকে আদালতের নির্দেশ মেনে চলার কথা জানিয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

প্রসঙ্গত, 12 আসন বিশিষ্ট ঝালদা পৌরসভায় সমীকরণ রয়েছে কংগ্রেস 5, তৃণমূল 5 এবং নির্দল 2 ৷ এমতাবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাব আনে কংগ্রেস ৷ আস্থা ভোটে 7-0 ভোটে জয়লাভ করে কংগ্রেস ৷ অপসারণ হয় তৃণমূলের পৌরপ্রধানের ৷ এর মধ্যে 2 ডিসেম্বর শুক্রবার রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ কাউন্সিলর জবা মাছুয়ারকে ঝালদা পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ করে ৷

ঝালদা পৌরসভার মাথায় কে বসবে ? এ নিয়ে বচসা গড়াল আদালতে

এর 24 ঘণ্টার মধ্যেই নির্দল কাউন্সিলর শীলা চট্টোপাধ্যায়কে নিজেদের মতো করে পৌরপ্রধান নির্বাচিত করে কংগ্রেস ৷ মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ 5 ডিসেম্বর এই মামলায় নির্বাচিত এবং রাজ্য সরকারের নিযুক্ত দুই পৌরপ্রধানের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত । তার বদলে একমাস পুরুলিয়ার জেলাশাসককে পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷