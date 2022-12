পুরুলিয়া, 4 ডিসেম্বর: অতিরিক্ত পণ চেয়ে বধূর ওপর চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। আর সেই নির্যাতনের ফলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ (Wife Died by Suicide)। ঘটনায় পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে, মৃতার স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Husband Arrests for Involvement in Wife's Death) ।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, গত বছর মে মাসে বাঘমুন্ডি থানা এলাকার পূর্ণিমা গোপের সঙ্গে আড়ষা থানা এলাকার হেসলা গ্রামের রূপচাঁদ গোপের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় পণ ও আসবাব মিলিয়ে প্রায় দু'লাখ টাকা দেন মেয়ের বাবা। তারপরও আরও 90 হাজার টাকা ব্যবসার জন্য দাবি করে পূর্ণিমার ওপর অত্যাচার চালাতেন তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এমনকী সময়ে খেতে পর্যন্ত দেওয়া হত না পূর্ণিমাকে।

এরপর গত মাসে মেয়ের আত্মহত্যার খবর পেয়ে শ্বশুড়বাড়ি গিয়ে পূর্ণিমার দেহ গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাঁড় করানো অবস্থায় দেখতে পান তাঁর বাবা সুভাষ গোপ। তাঁর অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য কতরতে না-পেরে মেয়ে বাধ্য হয়ে এই কাজ করেন (Wife's Death in Purulia)। এরপর মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে আড়ষা থানার পুলিশ ওই গৃহবধূর স্বামী রূপচাঁদ গোপকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

