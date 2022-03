ঝালদা, 13 মার্চ : গুলিবিদ্ধ হলেন পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Congress Councillor Shoot in Jhalda) ৷ রবিবার বিকেলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ঝালদায় (Shoot Out at Jhalda)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত তপনবাবুকে উদ্ধার করে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ঝালদা থানার পুলিশ ৷ কে বা কারা গুলি করেছে, গুলির করার পিছনে কারণই বা কী এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

উল্লেখ্য সদ্য সমাপ্ত পৌরভোটে এই ঝালদা ত্রিশঙ্কু হয়েছে ৷ কংগ্রেস ও তৃণমূল সমসংখ্যক আসন পাওয়ায় বোর্ড গড়ার চাবিকাঠি নির্দলদের হাতে ৷ এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কাউন্সিলরের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ৷

বিস্তারিত আসছে ...