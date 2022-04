ঝালদা, 5 এপ্রিল : ঝালদায় কংগ্রেসের কালা দিবস পালনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার ৷ কংগ্রেসের মিছিলে বাধা দেওয়ায় পুলিশ ও কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় (Clash Between Police and Congress Leaders in Jhalda) ৷ যে ঘটনায় নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দুকে পুলিশ হেনস্থা করে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর তার জেরে আগামিকাল ঝালদায় 12 ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস (12 Hours Jhalda Strike on 6th April Called by Congress) ৷

এ দিন ঝালদা পৌরসভায় বোর্ড গঠনের কর্মসূচি রয়েছে ৷ সেই দিনেই ঝালদা পৌর এলাকায় কালা দিবসের ডাক দেয় কংগ্রেস ৷ যে কর্মসূচিতে এ দিন মিছিল করছিল কংগ্রেস ৷ অভিযোগ কংগ্রেসের সেই মিছিল আটকায় পুলিশ ৷ আর মিছিল আটকানোর জেরে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয় ৷ যার পর কংগ্রেস কর্মীরা জোর করে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় ৷ এই মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর স্ত্রীর পূর্ণিমা কান্দু এবং কংগ্রেস নেতা নেপাল মাহাতো ৷

অভিযোগ পুলিশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি পূর্ণিমা কান্দুকে হেনস্থা করেছে ৷ আর তারই প্রতিবাদে সরব হয়েছে ঝালদা কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ প্রতিবাদে বুধবার ঝালদায় 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস ৷ এ দিনের বোর্ড গঠনের কর্মসূচিতে কংগ্রেসের কাউন্সিলররা অংশ নেবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ৷ তাঁরা শুধু শপথ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলেন ৷

আরও পড়ুন : Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদা কাণ্ডে অডিয়ো ভাইরাল, এবার অস্বস্তিতে প্রতিবেশী তৃণমূল কর্মী অমল কান্দু

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে ঝালদায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ যে ঘটনায় কংগ্রেসের তরফে সরাসরি শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় ৷ এমনকি তপন কান্দুর স্ত্রী এই ঘটনায় ঝালদা থানার আইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ৷ কিন্তু, পুরো বিষয়টিকে পারিবারিক অশান্তির ঘটনা বলে তপন কান্দুর ভাইপো এবং দাদাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিল ৷ সোমবারই কলকাতা হাইকোর্ট সেই দাবি মেনে তপন কান্দু হত্যার মামলায় তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে ৷

এদিন ঝালদা পৌরসভায় বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল ৷ পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন 6নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরেশ আগরওয়াল ৷ পূর্ণিমা কান্দুর অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তপন কান্দুর হত্যার পিছনে তৃণমূলের কোনও হাত নেই ৷’’ তাঁর সঙ্গে তপন কান্দুর সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল বলে দাবি করেছেন সুরেশ আগরওয়াল ৷ পাশাপাশি সিবিআই তদন্তে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে জানান ঝালদা পৌরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ৷