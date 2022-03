পুরুলিয়া, 12 মার্চ : সাত সকালে বাজারে সবজি নিয়ে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হলেন এক কৃষক (Allegations of Firing on A Farmer in Purulia) ৷ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার রাধুর বাঁধ এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তুন্তুরী থেকে সুইসা যাচ্ছিলেন ওই কৃষক ৷ তখনই এই ঘটনাটি ঘটে ৷ আহত কৃষক কৃষ্ণচন্দ্র কুমারকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ সুইসা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, আজ সকালে সেরেংডি অঞ্চলের রথটার গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক কৃষ্ণচন্দ্র কুমার (57), তাঁর চাষের সবজি বিক্রি করতে সুইসা নেতাজি সুভাষ মার্কেটে যাচ্ছিলেন । অভিযোগ, মাঝ রাস্তায় তুন্তুরী গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে রাধুর বাঁধ এলাকায় হঠাৎ কেউ বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় । আঁততায়ীর চালানো গুলি লাগে কৃষ্ণচন্দ্র কুমারের ঘাড়ের বাঁ দিকে ৷ খবর পেয়ে সুইসা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ আহত কৃষ্ণচন্দ্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷

পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী বা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে (Miscreants Allegedly Attempted Murder of A Farmer) ৷ ওই এলাকায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ সকালের সময় হওয়ায় খুব একটা লোকজন সেখানে ছিল না ৷ ফলে স্থানীয়রা সন্দেহভাজন কাউকে সেখানে দেখেছে কিনা, জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ সেই সঙ্গে আহত কৃষ্ণচন্দ্র কুমারের কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল কিনা, তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ তার জন্য আহত কৃষকে জিজ্ঞাসা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷