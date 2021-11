ঝালদা, 23 নভেম্বর : সম্প্রতি ঝালদা 2 নম্বর ব্লকের বিডিও অঙ্কিতা উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি টেন্ডার করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মানছেন না (Allegation against Jhalda 2 Block BDO Ankita Udadhyay of not following the tender rule) ৷ এই অভিযোগ তুলে ঝালদা মহকুমাশাসকের কাছে নালিশ করেছিলেন কতিপয় ঠিকাদার ৷ এই ঠিকাদাররা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ৷ তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদ সদস্য রমেশ সিং (TMC leader Ramesh Singh) ।

তৃণমূল নেতার দাবি, বিডিও অঙ্কিতা উপাধ্যায় সঠিক কাজই করছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিরোধী দলের চক্রান্ত এবং তা সরকারকে বদনাম করার জন্য । টেন্ডারের জন্য যদি কেউ সঠিক কাগজপত্র না দেখাতে পারেন, তাহলে কী করে টেন্ডার পাশ হবে ? তাঁর কথায় "এগুলো ভিত্তিহীন ও হাস্যকর দাবি !"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্লকে কর্মরত এক ব্যক্তি জানালেন, ব্লকে সব পুরুষ কর্মচারীদের মধ্যে এই বিডিও যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন, তা প্রশংসার যোগ্য ! করোনা ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে মাটি সৃষ্টি সব কাজেই এই ব্লক এগিয়ে । ব্লকে কাজ করতে আসা এক স্কুল শিক্ষক মধুসূদন কর্মকার বলেন, "বিডিও ম্যাম অত্যন্ত ভদ্র ৷ স্কুলের কোনও অসুবিধে বা সমস্যার কথা বললে তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন ।"

তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে বিডিও অঙ্কিতা উপাধ্যায় বলেন, "টেন্ডার আহ্বানের জন্য সরকারি যে নিয়ম আছে, আমি সমস্ত কাজ নিয়ম মেনেই করেছি ।" এ বিষয়ে ঝালদার মহকুমাশাসক সুবর্ণ রায় বলেন, "টেন্ডার নিয়ে একটা অভিযোগ আমার কাছে জমা পড়েছিল ৷ আমি বিষয়টি বিডিওর কাছে জানতে চেয়েছি ।"