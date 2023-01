তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

কাঁথি, 12 জানুয়ারি: তৃণমূলের ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে নাবালিকা কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে (Allegation of Rape of Minor Girl Against TMC Leader) কাঁথি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে । কাঁথির বাসিন্দা ওই তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি কলকাতার এক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে দিঘার হোটেলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করে ।

অভিযোগ যার বিরুদ্ধে তিনি কাঁথি শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি, নাম শুভদীপ গিরি । ইতিমধ্যে শুভদীপের বিরুদ্ধে কাঁথি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ওই নাবালিকার পরিবার। পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিএম (CPM)।

এ বিষয়ে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) বলেন, "হয় কলেজের ভরতির জন্য এরা টাকা লুট করবে, না-হয় অসভ্য, অশ্লীল কাজ করবে। পশ্চিম বাংলায় নারী সুরক্ষিত নয়। তৃণমূলের কাজ হচ্ছে, খুন ও সন্ত্রাস এবং ধর্ষণ করা। এর পরে হয়তো দেখবেন নবান্নের নির্দেশে বা কারও নির্দেশে পুলিশ ওই কেসটা কেউ ঘুরিয়ে দিবে। হয়তো পরে বলবে ওই মেয়েটাই গণ্ডগোল ছিল। ওই মেয়েটার চরিত্র খারাপ, ওই মেয়েটি অমুক ৷ কেউ বলবেন মেয়েটিরই দোষ ৷"

নাবালিকার বাবা বলেন, "তৃণমূল নেতা শুভদীপ গিরি আমার মেয়েকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নির্যাতন করেছে। আমি ও আমার স্ত্রী গিয়ে থানায় অভিযোগ করি। পুলিশ কিন্তু সহযোগিতা করছে না। ফোনে প্রাণের হুমকি আসছে ৷ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ৷ তাই আমি মিডিয়ায় দ্বারস্থ হয়েছি। আমি ও আমার পুরো পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস করি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সঠিক বিচার আমরা পাব। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা শুভদীপ গিরির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।