হলদিয়া, 22 ডিসেম্বর : অগ্নিকাণ্ডের জেরে মঙ্গলবার শিল্পনগরী হলদিয়ার আইওসি-তে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ সেই নিয়ে বুধবার আইওসি গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের সংগঠন (TMC agitation at Haldia IOC) ৷ বিক্ষোভকারীরা মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দাবি তুলেছে (TMC agitation at Haldia ioc for fire victims compensation) ৷

এই ঘটনায় 44 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে তৃণমূলের ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ৷ তাদের দাবি, মৃতদের পরিবার পিছু 25 লক্ষ টাকা করে দিতে হবে ৷ আর পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে ৷ এছাড়া আহতদের 10 লক্ষ টাকা করে দিতে হবে বলেও তারা দাবি তুলেছে ৷

ওই দুর্ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আজ ঘটনাস্থলে ফরেন্সিকের দল যাবে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷ তার পর দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক বৈঠক হবে বলেও জানা গিয়েছে ৷ এদিকে এদিন বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, কাদের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা প্রকাশ্যে আনতে হবে আইওসি-কে ৷ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও পেশ করতে হবে ৷