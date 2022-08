দিঘা, 17 অগস্ট: কলকাতার রাস্তায় যখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে হোর্ডিং পড়ছে 'আগামী ছয় মাসের মধ্যে সামনে আসবে নতুন তৃণমূল' ৷ তখন সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের শাসকদলের 'ঝাঁপ' বন্ধ হওয়ার সময় ঘোষণা করে দিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর কটাক্ষ, "ছ'মাস তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে না ৷ তার আগেই ডিসেম্বরের মধ্যে ঝাপ গুটিয়ে যাবে তৃণমূলের ৷"

স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের নিউ দিঘার যুব আবাসন জাহাজ বাড়ি থেকে তেরঙা যাত্রায় পা মেলান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari at Digha)। এই কর্মসূচি শেষে এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু (Suvendu Adhikari attacks CM Mamata Banerjee and TMC) ৷ মুখ খোলেন অনুব্রত মণ্ডল প্রসঙ্গেও ৷ শুভেন্দুর অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডলকে তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ৷ না-হলে সামান্য মাছ বিক্রেতা থেকে এত কোটি টাকার সম্পত্তি তৈরি ও জেলার পুলিশ-প্রশাসনে প্রভাব খাটানো অনুব্রতর পক্ষে সম্ভব হত না ৷ তাঁর কটাক্ষ, "অনুব্রত, অপা, সিন্ডিকেট, ভাইপো এই সবের স্রষ্টা মুখ্যমন্ত্রী ৷" তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি আগামিদিনে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার গড়বে বলেও এদিন দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari claims to form BJP Govt in Bengal)৷

নতুন তৃণমূল নিয়ে হোর্ডিং প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্য, "সিবিআই ও ইডি দুর্নীতি উপর আঘাত এনেছে ৷ তাই এরা তোলা তোলার জন্য নতুন সিস্টেম আনবে। এটা তার প্রস্তুতি ব্যানার । 6 মাস এই দলটা থাকবে না আর । ডিসেম্বর মধ্যে এই পার্টির ডেটলাইন শেষ । ডিসেম্বরের মধ্যে ঝাঁপ গুছিয়ে যাবে ।" তবে শুভেন্দুকে পালটা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের যুব নেতা সুপ্রকাশ গিরি । তিনি বলেন, "বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করছে ৷ কোনও ইস্যু নেই ৷ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের কোনও ভূমিকা নেই, তারা দেশপ্রেম শেখাচ্ছে ৷ শুভেন্দু অধিকারীর রাজনীতি নিচে নেমে গিয়েছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ৷ আগে উনি বিজেপি সামলান, তৃণমূল নিয়ে ভাবার লোক আছে ৷"