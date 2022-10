হলদিয়া, 17 অক্টোবর: শিল্পনগরী হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েলের নতুন ইউনিটে ট্রায়াল চলার সময় আগুন লেগে যায় সোমবার (fire break out at IOC plant in Haldia)। এই দুর্ঘটনায় আগুনে ঝলসে গিয়ে আহত হয়েছেন 3 জন (three injured in IOC Plant at Haldia) ৷ আহতদের ভর্তি করানো হয়েছে হলদিয়ায় আইওসি-র হাসপাতালে ৷ তবে জানা গিয়েছে আহতদের মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কলকাতায় রেফার করা হয়েছে ৷

কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পাইপ পরিষ্কার করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে । আইওসি'র নিজস্ব দমকল আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে । পরে বাইরে থেকে আরও দমকল ঘটনাস্থলে যায় ৷ এই বিষয়ে ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ৷

