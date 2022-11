নন্দীগ্রাম, 1 নভেম্বর: পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই শাসক-বিরোধী পক্ষের দেয়াল লিখন শুরু ৷ রাজ্যে 2023 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা (Panchayat Election 2023) ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখনও পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি ৷ ফলে প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেনি কোনও রাজনৈতিক দল ৷

কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই দেওয়াল লিখন শুরু হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে । নন্দীগ্রামে যুদুধান দুই পক্ষ বিজেপি ও তৃণমূল দেওয়াল লিখন শুরু করেছে (TMC and BJP starts campaign at Nandigram) । রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) 2021 বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে হারিয়েছিলেন বিজেপি-র শুভেন্দু ৷ জমি আন্দোলনের সময় থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে বহু আলোচিত নাম নন্দীগ্রাম ৷ ফলে এখানে এই দেওয়াল লিখনের খবর বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে জেলার রাজনীতিতে ৷

মনে করা হচ্ছে, নন্দীগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখনকে হাতিয়ার করে 2023 পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল তৃণমূল-বিজেপি দুই পক্ষই ৷ নন্দীগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে এই দেওয়াল লিখন (panchayat election campaign at Nandigram) ৷ সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত ও বুথস্তরে পাড়া ভিত্তিক বৈঠকও শুরু হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে বিজেপি তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সাহেব দাস বলেন, "নন্দীগ্রাম হচ্ছে রাজনীতির পিঠস্থান । এখান থেকেই রাজ্য রাজনীতির পালাবদলের ভাগ্য লিখন তৈরি হয় । তাই আমরা আগে থেকে প্রস্তুত রয়েছি এই পঞ্চায়েত ভোটে লড়ার জন্য । আমদের দেওয়াল লিখনের এবারের মূল ইস্যু হল সরকারের দুর্নীতিগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা ।"

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই নন্দীগ্রামে তৃণমূল-বিজেপি'র দেওয়াল লিখন

দেওয়াল লিখন শুরু করেছে তৃণমূলও ৷ এই প্রসঙ্গে নন্দীগ্রাম দুই ব্লকের তৃণমূলের সদস্য মদন বর্মন বলেন, "যতই বিরোধীরা দেওয়াল লিখন করুক আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করুক না কেন, মানুষ সরকারের উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন । তাই আমরা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকে দেওয়াল লিখন এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি ।"