খেজুরি, 26 এপ্রিল : পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে বোমা বিস্ফোরণে তিন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় শাসকদলের এক নেতা-সহ দুই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল এনআইএ (National Investigation Agency) । অভিযুক্তরা হল সমরশঙ্কর মণ্ডল, শেখ আরিফ বিল্লা ও শহিদুল আলি খান (Three including a TMC leader arrested by NIA in Khejuri) ।

সমরশঙ্কর মণ্ডল খেজুরি জনকা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও জনকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান । শেখ আরিফ বিল্লা ও শহিদুল আলি খান এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত । কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ কুমার মাইতি বলেন, "রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার জন্য চক্রান্ত করেছেন । আইন আইনের পথে চলবে ।" যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

প্রসঙ্গত, গত 3 জানুয়ারি খেজুরি পশ্চিম ভাঙ্গনবাড়ি গ্রামের এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । সেখানে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে দু'জনের মৃত্যু হয় । পরে আরও একজন মারা যান ।

ঘটনার পরিদর্শনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে সরব হন তিনি । প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গ্যাস সিলিন্ডার বার্স্ট করে এই ঘটনা ঘটেছে । পরে এই দাবি কার্যত খারিজ করে দেন তদন্তকারীরা ।