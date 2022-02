নন্দকুমার, 13 ফেব্রুয়ারি : পুলিশের তোলাবাজির হাত থেকে পালাতে চেয়েছিলেন এক ডাম্পারের চালক, আর তের জেরেই ঘটল মারাত্মক দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারানো ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত হল 2 জনের (two died in road accident in nandakumar in purba medinipur), আহত হয়েছেন আরও 2 জন ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া 41 নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন হাঁসগেড়িয়া এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নন্দকুমার থানার পুলিশ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টাকা তুলছিল । সেই সময় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি দোকানে গিয়ে ধাক্কা মারে । ঘটনাস্থলেই এক শিশুর মৃত্যু হয় । তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিছুক্ষণ পর সেখানে মৃত্যু হয় এক মহিলার ৷ আহত বাকি 2 জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে ৷

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । পরে নন্দকুমার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন নন্দকুমার থানার পুলিশ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মাল বোঝাই গাড়ির চালকদের কাছ থেকে টাকা তোলে । এদিন তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে । যদিও পুলিশের তরফ থেকে এই ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।