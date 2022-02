পূর্ব মেদিনীপুর, 24 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটছে পূর্ব মেদিনীপুরের অর্ণবের পরিবারের । অর্ণব মান্না পড়াশোনা করছে ইউক্রেনে ৷ ডাক্তারির চতুর্থ বর্ষের ওই ছাত্র দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে সেখানে রয়েছে (Family of Midnapore urge government to assist their son) ।

অর্ণবের পিসির ছেলে সুরজিৎ মণ্ডল বলেন, ‘‘টিভিতে খবর দেখে উদ্বেগে রয়েছে পরিবারের লোকজন । ভাই দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ইউক্রেনে রয়েছে । আজ সকালে শেষ কথা হয়েছে । ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত । আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি, যাতে আমাদের বাড়ির ছেলেকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করে ।’’

টিভিতে খবর দেখে উদ্বেগে পরিবারের লোকজন

আরও পড়ুন : ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরে আটকে থাকা অন্যদের ফেরানোর আর্জি শিলিগুড়ির বিতমের

অন্যদিকে, আজই ইউক্রেন থেকে ফিরেছেন শিলিগুড়ির বিতম বসু ৷ ইউক্রেনের সানিভিস্ট অঞ্চলের বুকোভিয়ান স্টেট মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া বিতম ৷ তিনি বলেন, "প্রথমে ওখানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিকই ছিল । পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে এবং রাতারাতি সেখানে কার্ফু জারি হয়ে যায় । আমি বাড়ি ফিরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু আমার মত বহু পড়ুয়া সেখানে আটকে রয়েছেন । ভারত সরকার যেন তাঁদের নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে (Ukraine Return Student Urges Government to Assist Others Still in Ukraine) ।"