কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন মিউজিয়াম পেতে চলেছে দিঘা । নেভি ডে-র প্রাক্কালে শুক্রবার ভারতীয় নৌসেনার তরফে একথা ঘোষণা করা হয়েছে । বিশাখাপত্তনমের পর দিঘায় এই ধরনের সংগ্রহশালা তৈরি হতে চলেছে । 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 3-4 ডিসেম্বর ভারতীয় নৌ সেনা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা স্মরণ করতেই প্রতি বছর নেভি ডে পালিত হয় (Vizag has the only Submarine museum of the country) ।

এর আগে কলকাতার নিউটাউনে এয়ারক্র্যাফ্ট মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে (Aircraft Museum Kolkata) । সেখানে গিয়ে যুদ্ধবিমান দেখার সুযোগ পান কলকাতার বাসিন্দারা । এবার রাজ্যে হতে চলেছে সাবমেরিন মিউজিয়াম । এমনিতেই সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে দিঘায় । তার উপর নয়া এই মিউজিয়াম যে পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়াবে তা বলাই যায় ।

বিশাখাপত্তনমে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে দেশের একমাত্র সাবমেরিন মিউজিয়াম । বিখ্যাত আরকে বিচের এই মিউজিয়াম ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছে পর্যটকদের মধ্যে । শহরের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে অভিনব এই সংগ্রহশালা । নৌ সেনার আধিকারিকরা জানান পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বহু মানুষ দিঘায় গিয়ে মিউজিয়াম দেখেন । স্বভাবতই নিজেদের রাজ্যে এই ধরনের কিছু হলে তাঁদের আগ্রহ আরও বাড়বে ।

জানা গিয়েছে দিঘার সংগ্রহশালায় একটি 'কিলো ক্লাস' সাবমেরিন রাখা থাকবে । নৌ বাহিনীর অনুমান, এই ধরনের সংগ্রহশালায় ঘুরতে এলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে আগ্রহ জন্মাবে । নৌ বাহিনী যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত বোধ করবে তারা। এমনিতেই কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে-কলেজে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলছেন নৌ সেনার আধিকারিকরা । পড়ুয়ারা যাতে নৌ সেনায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ ।