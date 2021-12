দিঘা, 24 ডিসেম্বর : বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠেছে দিঘা ৷ ভিড় বাড়ছে রাজ্যের এই জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতে ৷ ক্রিসমাস ও নববর্ষ উপলক্ষে দিঘার নানা স্থানে বসেছে বাতিস্তম্ভ, লাগানো হয়েছে নানা রঙের আলো,পার্কের গায়ে পড়ছে রঙের প্রলেপ (digha decorated with lights before christmas and new year) ৷ সেজে উঠেছে ওল্ড দিঘার সৈকতাবাস সংলগ্ন বিশ্ব বাংলা উদ্যান ৷ সাজানো হয়েছে দিঘার জোড়া প্রবেশদ্বারকেও ৷

একে সৈকত নগরীর এই অপরূপ রূপ, তার উপর শীতের আবহে বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপন, সবমিলিয়ে নয়া মাত্রা যোগ হয়েছে দিঘার রূপে ৷ নয়া সেলফি জোন ও আধুনিক সব রাইড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখানে ৷ নজর দেওয়া হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার দিকেও ৷

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, মন্দারমণির মতো সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটন স্থলগুলি ৷ রাস্তাঘাট, সৈকতের সৌন্দার্যায়নের কাজ অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । ফের সৈকত নগরীকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ করে এনেছে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ । এর জন্য প্রায় 15 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে বড়দিনের আগেই নতুন সাজের দিঘার দেখা ইতিমধধ্যেই মিলতে শুরু করেছে ৷

এবছর শীতের পিকনিকের জন্য নিউ দিঘার হেলিপ্যাড ময়দান নির্ধারণ করেছে প্রশাসন । আগের মতো আর যত্রতত্র বসে পিকনিক করা যাবে না । প্লাস্টিকমুক্ত দিঘা ঘোষণা করা হয়েছে আগেই । বড়দিনের আগে দিঘা প্রবেশের রাস্তা ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে, নজরদারির জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয়েছে । ওয়াচ টাওয়ারের পাশাপাশি, নজরদারির কাজে ব্যবহার হচ্ছে ড্রোনও । সবাইকে কোভিড বিধি মেনে উৎসব পালনের পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন ৷

দিঘায় বর্তমানে পর্যটকদের ভিড় ৷ বছর শেষে পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় খুশি এখানকার হোটেল ব্যবসায়ীরাও ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, গত প্রায় 2 বছরে লকডাউন, করোনার কারণে তাঁদের ব্যবসা মার খেয়েছিল ৷ তাঁদের আশা এবার ব্যবসা ভাল হবে ৷ ইতিমধ্যেই বুক হয়ে গিয়েছে দিঘার প্রায় সমস্ত হোটেল ৷