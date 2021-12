কাঁথি, 26 ডিসেম্বর : "আমি লক্ষ্মণ শেঠ, কিষাণজি, এঁদের থেকে বড় বড় গুন্ডা", প্রকাশ্য মঞ্চে বললেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ৷ গতকাল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কাঁথিতে 'সুশাসন ও তুলসী দিবস' পালন করে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ আর সেখানে বিরোধী দলনেতা নিজেকে 'গুন্ডা' বলে উল্লেখ করেন ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা মোহিত রায়, কাঁথি সাংগঠনিক জেলার নব সভাপতি সুদাম পণ্ডিত, উত্তর কাঁথি, দক্ষিণ কাঁথি, খেজুরি, ভগবানপুরের বিধায়ক ও প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ অন্য বিজেপি নেতারা । (BJP leader Suvendu Adhikari calls himself hooligan in Kanthi in Purba Medinipur)

25 ডিসেম্বরের আগের রাতে কাঁথি শহরে শুভেন্দু অধিকারী সমেত প্রধানমন্ত্রী, অটল বিহারী বাজপেয়ীর ছবি দেওয়া ফ্লেক্স, তোরণ, বিজেপির দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল ৷ সেগুলি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে । চড়াই, উতরাই, সন্ত্রাস, এসব দেখেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "লক্ষ্মণ শেঠ, কিষাণজিদের মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি হারিয়েছি ৷ মোদিজি কাঁথি উত্তর, দক্ষিণ চেয়েছেন ৷ আপনারা আরও দুটো খেজুরি আর ভগবানপুর দিয়েছেন তাঁকে ৷ আর তোদের লোক এসেছিল ছত্রধরাতে, কাঁথির লোক লাইন দিয়ে হারিয়ে দিয়ে এসেছে ৷"

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে নিজেকে গুন্ডা বলে বিতর্ক তৈরি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী

শাসকদলের বিরুদ্ধে তিনি স্থানীয় মন্দির পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন ৷ শুভেন্দুর দাবি, "এসব জিনিস এখানে কখনও বামফ্রন্ট করেনি ৷ আমি যখন মন্ত্রী এবং সব যখন তৃণমূল তখনও এই পরিবেশ ছিল না ৷" এই প্রসঙ্গে বীরেন শাসমলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দু লোক যাঁকে দাঁড় করিয়ে পোড়ানো হয়েছিল, তাঁর নাম বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ৷ আমরা তাঁর দেশের লোক ৷ এই পরিবেশকে ভাঙতে গেলে আমাদের এই জায়গায় যেতে হবে ৷"

গত ডিসেম্বর থেকে তাঁর ছবি ছিঁড়ছে বিরোধীরা, অভিযোগ শুভেন্দুর ৷ সেকথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ওই হাত দিয়ে একদিন আমার ছবি লাগাতে হবে ৷ আমি সেটা জানি ৷" তাই তিনি অপেক্ষায় আছেন ৷ যে পুলিশ তাঁর দিকে বন্দুক তাগ করেছিল, তারাই পরে তাঁকে স্যালুট করেছে ৷ তিনি তৃণমূলের জন্ম, ঠিকুজি সব জানেন ৷ আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন কংগ্রেস ছেড়ে অকূল সাগরে ভাসছিলেন, বললেন প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ঠিকানা নেই ৷ 1998 সালে সেই সময় তাঁকে অটল বিহারী বাজপেয়ী আশ্রয় দিয়েছিলেন ৷"

তবে মুখে মাস্ক আর মাথায় হনুমান টুপি পরে যারা ফ্লেক্স, ছবি ছিঁড়েছে, তাদের প্রত্যেকের ভিডিয়ো সংগ্রহ করে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর ডায়েরি চন্দ্রগুপ্তের ডায়েরি, হুঁশিয়ারি দেন নেতা শুভেন্দু ৷

খোলা মঞ্চে 'গুন্ডা' মন্তব্যে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এগরার বিধায়ক তথা তৃণমূলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তরুণ মাইতি বলেন, "নিজেকে নিজে যদি গুন্ডা বলেন, তাহলে এলাকায় শান্তি রাখবেন কী করে ? কিষাণজির থেকেও বড় গুন্ডা বলছেন, তাহলে ভেবে নিন সেই গুন্ডার হাতে যদি মানুষ কাঁথি তুলে দেয়, তাহলে কাঁথির অবস্থা কী হবে ।"

নন্দীগ্রামে ভোট গণনার দিন আলোটা কেন নিভিয়েছিলেন, লোডশেডিং কেন করিয়েছিলেন, এসডিও-কে ভোট পুনর্গণনা করতে দেননি কেন শুভেন্দু, প্রশ্ন তৃণমূল নেতার ৷ হাইকোর্ট ফের ভোট গণনার অনুমতি দিক, তারপর বোঝা যাবে কে কাকে হারিয়েছিলেন, চ্যালেঞ্জ তরুণ মাইতি ৷ তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী ডিসপুটেড বিধায়ক ৷ কাঁথি আমরা দখল করব ৷ 21টা ওয়ার্ডের সব ক'টা জিতে আমরা কাঁথি পৌরসভা গঠন করব ৷"