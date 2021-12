বর্ধমান, 26 ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ বর্ধমানের 17 বছরের শেখ রফিকের দেহ শনিবার উদ্ধার হল শক্তিগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় (body of missing teenage in Burdwan found at station area) ৷ রফিকের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রহস্যজনক এই খুনের ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে রফিকের প্রেমিকা এবং তার বাবা ৷ কিন্তু পুলিশ প্রাথমিকভাবে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । প্রতিবাদে শক্তিগড় থানা ঘেরাও করে চলল বিক্ষোভ।

অবস্থা বেগতিক দেখে শেষমেষ অভিযোগ গ্রহণ করে পুলিশ এবং ঘটনায় অভিযুক্ত শেখ আমিরকে আটক করেছে তারা (Police detain accused Sheikh Amir) ৷ জানা গিয়েছে, রফিকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েছিল পাশের পাড়ারই একটি মেয়ে ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বালি মাফিয়া শেখ আমির রফিক এবং তার পরিবারকে আগেই খুনের হুমকি দিয়ে রেখেছিল ৷ তার মেয়ের সঙ্গ ত্যাগ না করলে ফল ভাল হবে না বলে জানিয়েছিল সে ৷

রফিকের মা সমীরা বিবি বলেন, "মেয়েটি আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় ছেলে কোথায়। আমি যখন বলি ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে জানায়, আমার ছেলে মারা গিয়েছে। কী ভাবে মারা গিয়েছে জানতে চাইলে সে ফোন কেটে দেয়। পরে এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ছেলের দেহ মর্গে আছে। আমার ধারণা ওই মেয়ে এবং তার বাবা এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আমি ওদের ফাঁসি চাই।"

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আব্দুল গফফরের দাবি, ছেলেটাকে খুন করা হয়েছে। অথচ এই খুনের ঘটনায় সঙ্গে যুক্তদের সমর্থন করছে শক্তিগড় থানার পুলিশ ৷ যদিও ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) অতনু ঘোষাল সেই দাবি খারিজ করে জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ আমিরকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।