বর্ধমান, 18 জুন : একটি বেসরকারি সংস্থায় কম্পিউটার অপারেটরের কাজ করতেন সম্রাট গোস্বামী । তিনি শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম । লকডাউনের জেরে কাজ হারিয়েছেন । স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন বর্তমানে । অগত্যা সংসার চালাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের কিডনি বেচার আবেদন জানালেন ওই যুবক (specially Abled Man from Burdwan wants to sell kidney for survive) ।

বর্ধমান শহরের টিকরহাট এলাকায় বাড়ি সম্রাট গোস্বামীর । বাড়িতে আছে স্ত্রী ও সন্তান । লকডাউনের সময় সম্রাট কাজ হারানোয় তাঁর স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন । অগত্যা সংসার টানতে নিজের কিডনি বিক্রি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি । এই প্রসঙ্গে সম্রাট গোস্বামী বলেন, "কাজ না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি । স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে কীভাবে বাঁচব জানি না । অগত্যা কিডনি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই ।"

কিডনি বিক্রি করতে চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট

সম্রাটের বোন বনশ্রী দেবনাথ বলেন, আমাদের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ । ভাই বাধ্য হয়ে কিডনি বিক্রি করার কথা ভাবে । সোশ্যাল মিডিয়ায় তা দেখার পরে অনেক চেনা পরিচিত ব্যক্তি আমায় ফোন করে । আসলে লকডাউনের জেরে কাজ হারিয়েছে ভাই । সেই সঙ্গে চিকিৎসার খরচ আছে । তাই বেঁচে থাকতে গেলে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই । শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার কারণে ভাতা হিসেবে হাজার টাকা পায় ৷ এছাড়া কেউ কোনওভাবে সাহায্য করেনি ।