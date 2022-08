কালনা, 26 অগস্ট: নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ (Minor Girl Rape in Kalna) ওঠে সুব্রত হালদার নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। সম্মান নষ্টের কারণে ওই নাবালিকা আত্মহত্যাও করে। ধর্ষণের তদন্তে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে। শুক্রবার অভিযুক্ত সুব্রতকে 20 বছরের জেল ও 10 হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেলের নির্দেশ দেয় আদালত (Accused Got Imprisonment for 20 Years)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2020 সালের 14 অক্টোবর কালনার সাতগেছিয়া গ্রামের ওই নাবালিকা বাজার করতে বেরিয়েছিল। সে জিনিস কিনে যখন ফিরছিল সেই সময় সুব্রত হালদার নামে ওই যুবকের সঙ্গে তার দেখা হয়। ওই যুবক তাকে মোবাইল হাতে দিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে।

নাবালিকা তার কথা মতো মোবাইল দিতে গেলে পিছন পিছন ওই যুবক তাকে লক্ষ্য করে বাড়িতে চলে আসে। এরপর বাড়ির সামনে একটি গাছের তলায় তাকে ধর্ষণ করে। বাড়ি ফিরে নাবালিকা তার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। কালনা থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ সুব্রত হালদারকে গ্রেফতার করে। এরপর শুরু হয় মামলা ৷

আরও পড়ুন: প্রেমিকের ব্ল্যাকমেলের বিচার চাইতে যাওয়া নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

অন্যদিকে মামলা চলাকালীন অপমান সহ্য করতে না পেরে ওই নাবালিকা আত্মহত্যা (Minor Girl Died by Suciede) করে। 16 জনের সাক্ষ্য দানের ভিত্তিতে সুব্রত হালদারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এদিন তার সাজা ঘোষণা হয়। সরকারি আইনজীবী মলয় পাঁজা এ বিষয়ে বলেন, "এই সাজা সমাজে একটা বার্তা পৌঁছে দেবে। এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের সাজা যে এটাই হবে সেটা সকলেই জানবে।" নাবালিকার মা বলেন,"আজ মেয়ে বেঁচে থাকলে খুশি হতো।