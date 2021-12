মেদিনীপুর, 16 ডিসেম্বর : শিকলবন্দি জীবন ৷ শিকল বাঁধা অবস্থাতেই কেটে গিয়েছে জীবনের 22টি বছর ৷ সময় এগোচ্ছে কিন্তু এই শিকলবাঁধা জীবন থেকে এখনও কোনও মুক্তি নেই মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠের মালিয়াড়ার সুকান্ত পল্লি এলাকার বাসিন্দা শাহাজান মোল্লার (Twenty Two Years Old Youth Chained in Medinipur) ৷ আর পাঁচটা যুবকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁর জীবন । কেননা ছোট থেকেই সে বন্দি শিকলে ৷ শাহাজানের বাবা পেশায় রিকশা চালক, তাঁর মা লোকের বাড়ি কাজ করেন ৷ গরিব পরিবারের সামর্থ্য নেই ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগানোর, তাই শিকল বন্দি হয়েই কাটছে শাহাজানের কষ্টের জীবন ।

শাহাজানের বাবা বাবুয়া মোল্লা, মা মর্জিনা বিবি ৷ তাঁদের তিন সন্তান । দুই মেয়ে সুলতানা খাতুন ও জান্নাতুন খাতুন এবং ছেলে শাহাজান৷ ছেলেই বড়৷ কিন্তু জন্মানোর পর একটি দুর্ঘটনার ফলে মাথায় চোট পান শাহাজান ৷ তারপর থেকেই কিছুটা মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাঁর ৷ পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় কথাও৷ রয়েছে আরও কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও ৷ ছেলের এই অবস্থা গরিব পরিবারে বয়ে আনে আরও সঙ্কট ৷ পরিবারের মুখে দু'বেলা অন্ন তুলে দিতে হিমশিম খান বাবুয়া মোল্লা ৷ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি বিপুল অর্থ খরচ করে ছেলের চিকিৎসা করানো ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েতে আবেদন করেও মেলেনি সাহায্য ৷ ফলে এখনও শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনেও শিকল বন্দি হয়েই কাটছে শাহাজানের জীবন ৷

22 বছর পেরিয়েও শিকলবন্দি জীবন মেদিনীপুরের শাহাজানের

আরও পড়ুন : তীর্থযাত্রীদের পূণ্যস্নানের জল ছেটাবে ড্রোন, করোনা আবহে চমক গঙ্গাসাগরে

শাহাজানের মা মর্জিনা বিবি জানিয়েছেন, কাজের জন্য তাঁরা অনেক সময় কেউই বাড়ি থাকেন না, তখন ছেলেকে দেখবে কে? ছাড়া পেলেই এদিক-ওদিক চলে যায় ছেলে ৷ তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হচ্ছে ৷ তাঁদের আশা, কোনও সরকারি সাহায্য পেলে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারবেন ৷ কাটবে শাহাজানের এই বন্দিদশা ৷

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন হালদার এবিষয়ে অবশ্য জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় সরকারি নথি না থাকায় পরিবারটির সাহায্য পেতে সমস্যা হচ্ছে ৷ তবে তাঁরা চেষ্টা করছেন পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর ৷