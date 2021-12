কুলটি, 31 ডিসেম্বর : আসানসোল পৌরনিগমের 59 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ এবং পৌরবোর্ডের প্রাক্তন প্রশাসক মীর হাসিমকে প্রার্থী করা হয়নি । সকাল থেকেই তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মীর হাসিমের অনুগামীরা । জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে প্রার্থী করার জন্য রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে চিঠি লিখলেন দলের জেলা চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (TMC district chairman demands Mir Hasim to be the candidate ) । চিঠিতে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, ‘‘মীর হাসিম ছাড়া ওই ওয়ার্ডে অন্য কোনও তৃণমূল প্রার্থীর জেতা সম্ভব হবে না ।’’

1998 সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে রয়েছেন মীর হাসিম । কুলটি পৌরসভা থাকাকালীন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন । মীর হাশিম সেই সময় কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল হয়েছিলেন । তারপর মেয়র পারিষদ ও প্রশাসক পদেও ছিলেন । কিন্তু এবছর প্রার্থী তালিকায় হঠাৎ করেই মীর হাসিমকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তার কোনও কারণ এখনও পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি (AMC Election 2021) ।

আরও পড়ুন : Left Front Candidates list : আসানসোল পৌরভোটের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বামেদের

মীর হাসিমকে বাদ দেওয়ার পর আজ সকাল থেকেই দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু হয় 59 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় । স্থানীয় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা দাবি করেন, হাসিমকে প্রার্থী করতে হবে, না হলে নির্দল প্রার্থী হিসেবে তাঁকে দাঁড় করিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন তাঁরা । কেন প্রার্থী তালিকায় তাঁকে জায়গা দেওয়া হল না তার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না মীর হাসিম নিজেও । তিনি বলেন, ‘‘হয়তো আমার কাজ, সাংগঠনিক শক্তি দিদি পর্যন্ত পৌঁছায়নি । পিকে টিম'ও জানে না আমি কেমন কাজ করেছি । আর সেই কারণেই প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আমাকে ।’’