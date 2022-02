মেদিনীপুর, 17 ফেব্রুয়ারি : ফ্লেক্স বিতর্কে সরগরম মেদিনীপুর পৌর এলাকা (TMC Poster Controversy at Medinipur Municipal Election 2022) ৷ সেখানকার 1 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ফ্লেক্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে মেদিনীপুর শহরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ বিজেপির তরফে পথ অবরোধ করা হয় ৷ তারা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবে বলেও জানিয়েছে (BJP to file Complaint to EC) ৷ আর বিতর্ক তৈরি হতেই পোস্টার সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

আগামী 27 ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের 108টি পৌরসভায় ভোট (Bengal Civic Polls 2022) ৷ সেই তালিকায় রয়েছে মেদিনীপুরও (Medinipur Municipal Election 2022) ৷ তাই সবপক্ষই পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর শহরে প্রচারে ঝড় তুলেছে ৷ চারিদিকে রাজনৈতিক পোস্টার, ফ্লেক্স, ব্যানারে ভোটের প্রচার দেখা যাচ্ছে ৷ 1 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিমা সাহার সমর্থনে একটি ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে ৷ সেই ফ্লেক্স ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

ফ্লেক্স দিয়ে মেদিনীপুরে বিতর্কে তৃণমূল

সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (TMC Chairperson Mamata Banerjee) দেবীদুর্গা রূপে দেখানো হয়েছে ৷ দশ হাতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে ৷ অসুরের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ বসানো হয়েছে ৷ মহিষের কাটা মুন্ডুর জায়গায় রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখ ৷ এছাড়া তিনটি ছাগলের ছবি দিয়ে কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম সমর্থকদের বোঝানো হয়েছে ৷ আর তৃণমূল কাউন্সিলর অনিমা সাহাকে দেবীরূপে দেখানো হয়েছে ৷ বোঝানো হয়েছে, তিনি মমতার আরেক রূপ ৷ তিনিও দশহাতে এলাকার উন্নয়ন করেন ৷

ওই ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী স্বাতীলেখা দাসের দাবি, একমাত্র শাসক দল তৃণমূলই এই ধরনের বিকৃত পোস্টার-ব্যানার তৈরি করে ৷ বিজেপির কাছে হারের ভয়েই তৃণমূল এই ধরনের প্রচারের আশ্রয় নিচ্ছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই পোস্টারে সনাতন হিন্দু ধর্মকে অপমান করেছে । আমরা এই নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কাছে দ্বারস্থ হব এবং অভিযোগ জানাব এই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ।’’

যাঁর সমর্থনে করা পোস্টার ঘিরে এত বিতর্ক, সেই অনিমা সাহা জানান, এই ফ্লেক্স সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না । এলাকার বেশ কিছু অতি উৎসাহী যুবক এই ফ্লেক্স টাঙিয়েছে ৷ তিনি খোঁজ নেবেন এবং প্রয়োজনে ওই ফ্লেক্স খুলে ফেলার কথা বলেছেন ৷

