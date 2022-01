ঘাটাল, 1 জানুয়ারি : বর্ষবরণের সন্ধ্যায় ঘাটালে জোড়া পথ দুর্ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ 3 জনের মৃত (Road Accident in Ghatal) ৷ প্রথম ঘটনায় ঘাটালে বাইক দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার রাতে (Three Person Dead in Ghatal) ৷ দ্বিতীয় ঘটনায় দাসপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারের ৷ জোড়া পথ দুর্ঘটনার পরেই ঘাটালে বর্ষবরণের উদযাপন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় পুলিশ (Ghatal Road Accident in 31st Night) ৷

বর্ষবরণের রাতে জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের ৷ প্রথম ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল কলেজ মোড়ে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্যসড়কে । পুলিশ সূত্রে খবর, একটি স্কুটারে এক ব্যক্তি এবং মহিলা ঘাটাল হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় একটি ডাম্পার স্কুটারে ধাক্কা মেরে তাঁদের পিষে দিয়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ মৃত দু’জনের পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ মৃত ব্যক্তির নাম শেখ নাসের আলি এবং অপরজন টুম্পা দাস ৷ মৃত দুজনেই ঘাটাল শহরের কুশপাতার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘাতক ডাম্পারটিকে রাতে আটক করে পুলিশ ৷

আরও পড়ুন : Santipur Road Accident : শান্তিপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, মৃত 1 শিশু

বর্ষবরণের রাতে আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে দাসপুরে ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার বালিপোতায় ঘাটাল-মেদিনীপুর রাজ্য সড়কে শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে কেশপুরের দিকে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী বাসে চাপা পড়েন এক সিভিক ভলান্টিয়ার (Civic Volunteer Die in Road Accident) ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল ৷ ঘটনার খবর পেয়ে দাসপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম শেখ মিরাজুল হক ৷ বয়স 33 বছর, বাড়ি বালিপোতায় ৷ মিরাজুল দাসপুর পুলিশ স্টেশনের নাড়াজোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় দ্রুতগতিতে আসা ওই বাসটি ধাক্কা দেয় মিরাজুলকে ৷