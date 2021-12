মেদিনীপুর, 7 ডিসেম্বর : কৃষক আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ফের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার যখন রায়গঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন মেদিনীপুর শহরে ব্যাঙ্কের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কৃষক আত্মহত্যা প্রসঙ্গে জানান, এবার একনাগাড়ে বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের ৷ আর এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হতে বলেছেন তিনি ৷ শুভেন্দু বলেন, উৎসবের নামে উড়িয়ে দেওয়া 200 কোটি টাকা দিয়েই কৃষকদের ঋণ শোধ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে (Suvendu advised Mamata Banerjee to donate 200cr to the farmers)। এছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের চাষীদেরও ঋণ মুকুবের পরামর্শ দেন বিরোধী দলনেতা (Suvendu Adhikari says Mamata Banerjee to waive the debts of the farmers in West Bengal)।

ক্রমাগত বৃষ্টি এবং সেই বৃষ্টিতে জলমগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন এলাকা। বিশেষ করে ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর, কেশপুর, গড়বেতা, শালবনি-সহ পাশের জেলা বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বেশ কিছু অংশের অবস্থা বেহাল। কৃষকরা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। একদিকে পুজোর আগে তিন-চারবার বর্ষণ এবং সেই অনবরত বর্ষণে চাষের জমির ব্যাপক ক্ষতি, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত যুক্ত হয়েছে শীতে নিম্নচাপের দরুন অনবরত বৃষ্টি। মাঠে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে ৷ এই অবস্থায় কৃষকের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় নাই। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার দিনও চন্দ্রকোনাতে এক আলু চাষী আত্মহত্যা করেছেন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিচালন সমিতির একটি সভায় যোগ দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এবার অনবরত বর্ষণ চাষীদের বিপাকে ফেলেছে। পুজোর আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন নিম্নচাপের বৃষ্টি ব্যাপক ক্ষতি করেছে আমন ধানের। এছাড়াও শাক-সবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি-সহ সর্ষে, তিল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই অবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, "মুখ্যমন্ত্রী পুজোর সময় 200 কোটি টাকা এমনি উড়িয়ে দিয়েছেন | সেই 200 কোটি টাকা এখন কৃষকদের দেওয়া উচিত। বিশেষ করে এই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকদের। যাতে তারা ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারেন।"

এছাড়া তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে উপদেশ দেন মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের মত ঋণ মুকুব করার জন্য। তিনি বলেন অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে কৃষকদের ঋণ মুকুব করা হয়েছে তেমনই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ঋণ মুকুব করতে হবে ৷ নইলে চাষীদের আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না।