ঘাটাল, 9 ডিসেম্বর : এতদিনের প্রতিশ্রুতিতে এবার জল ঢেলে দিল কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক । ঘাটালের সাংসদ দেবের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের (Ghatal Master Plan) জন্য কোনও অর্থ বরাদ্ধ করা হয়নি ৷ তাঁর এই ঘোষণায় হতাশ ও আশাহত ঘাটালবাসী ৷ বিষয়টি নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক ও বিরোধী পক্ষও (Ghatal Master Plan controversy) ৷

ঘাটালের সাংসদ দেব দীর্ঘদিন ধরেই ঘাটার মাস্টার প্ল্যান নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাতে এই প্রকল্পে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করে ৷ কিন্তু সংসদে তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর টুডু জানান, এই প্রকল্পের জন্য এখনও কোনও বরাদ্দ করা হয়নি ৷ তাঁর এই বক্তব্যের পরেই ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ৷ এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ ও তার রূপায়ণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ ঘাটালবাসী চাইছেন এই নিয়ে রাজনীতি না-হয়ে দ্রুত কাজ শুরু হোক, নইলে প্রতিবছর বন্যায় তাঁদের অসুবিধা হয় (Central Govt did not sanction for Ghatal Master Plan) ৷

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে নেই কেন্দ্রের বরাদ্দ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কোনও অর্থ বরাদ্দ না-হওয়ার কথা প্রকাশ্য আসতেই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । অপরদিকে এই ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপিকে এক আসনে বসিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে সিপিএম । পালটা সাফাই দিয়েছে বিজেপিও ৷ সিপিএম নেতা উত্তম মণ্ডলের দাবি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজের কাজ না-করেও এতদিন আত্মপ্রচার করেছে তৃণমূল ও বিজেপি ৷ তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে ও অপপ্রচার করেছে ৷ তৃণমূল নেতা দিলীপ মাজির দাবি, টাকা বরাদ্দ না-হলেও ঘাটালে এসে মিথ্যা কথা বলে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ তাই তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ বিজেপির ভাঁওতা প্রমাণিত ৷ তৃণমূলের দাবি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন ৷ অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের অভিযোগ, এই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকলেও রাজ্যের কারণেই তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷