দাঁতন, 1 এপ্রিল : গাছ লাগানো, জল সংরক্ষণ-সহ একাধিক পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে 219 দিনে প্রায় 15 হাজার কিলোমিটার সাইকেলে চড়ে সফর করে ফেলেছেন 23 বছরের প্রসেনজিৎ (Cycle tour to save environment)। শুধু ভারত ভ্রমণ নয়, সেই সঙ্গে মানুষকে সচেতন করা এবং রক্তদান ও জীবনদানে এগিয়ে আসার বার্তা নিয়ে হাজির হচ্ছেন প্রসেনজিৎ (Lalgola Youth visits all over India by cycle to save Envioronment)। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল জঙ্গলমহলের দাঁতনে ।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে দু-চাকায় ভারত ভ্রমণের স্বপ্ন দেখছেন এই যুবক । সঙ্গে বছরে দুবার রক্তদান । বয়স মাত্র 23 । মুর্শিদাবাদের লালগোলা এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস । ডাকনাম জোজো । গত 25 অগস্ট, 2021 সালে শুরু হয় তাঁর ভারত ভ্রমণ । ইতিমধ্যেই তিনি ঘুরেছেন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ, কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরালা, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড় ও ওড়িশায় ।

বৃহস্পতিবার ওড়িশার সোরো, পশ্চিমবঙ্গের দাঁতন হয়ে বেলদাতে পৌঁছন তিনি । গান্ধী পার্কের সামনে তাঁকে বেলদা ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । ক্লাবের সদস্যরা জানান, যিনি এমন পদক্ষেপ করেছেন তাঁকে সম্মান জানাতেই হয় । বেলদা ক্লাবের সদস্য রাজু চণ্ডক বলেন, আগামী দিনে সবাইকেই সাইকেল ধরতে হবে । পেট্রলের যে দাম বেড়েছে তাতে সাইকেল চালাতে হবে । পরিবেশও রক্ষা পাবে । শরীরও সুস্থ থাকবে ।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে সাইকেলে সওয়ার লালগোলার প্রসেনজিৎ

এ দিন প্রসেনজিৎ জানান, তিনি একাই এই উদ্যোগ নিয়েছেন । যেখানেই থামছেন সেখানেই মানুষকে জড়ো করে পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানোর পরামর্শ, জল সংরক্ষণের বার্তা দিচ্ছেন । একইসঙ্গে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোরও বার্তা দিয়েছেন তিনি । ভ্রমণ পথে গুজরাতে রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে একটি শিবিরে রক্তদানও করেছেন । প্রসেনজিতের কথায়, "পরিবেশ বাঁচানো দরকার । রক্তদানেরও প্রয়োজন । সেই গুরুত্ব বোঝাতে সাইকেলে ভারত ভ্রমণের ইচ্ছে রয়েছে ।পরিবেশ ও মানুষ বাঁচুক ।"

প্রসেনজিৎ স্নাতক উত্তীর্ণ । তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ দাসের একটি মুদি দোকান আছে । তিনি স্থানীয় একটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত । সেই সোসাইটি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে । সেখান থেকেই এই ভাবনা মাথায় আসে প্রসেনজিতের । প্রতিদিন সাইকেলে প্রায় একশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছেন তিনি ৷ ক্লাব, থানা, ধর্মীয় স্থানে রাত কাটিয়েছেন । আগামী 18 এপ্রিল যাত্রা শেষ হবে তাঁর ।