এই ভবনে একরাত কাটিয়েছিলেন কবিগুরু

মেদিনীপুর, 16 জানুয়ারি: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির স্মরণে এবং সম্মানে মেদিনীপুরের (Medinipur) কৈবল্যদায়িনি কলেজ (Kaibalyadayini College of Commerce and General Studies) বা কে ডি কলেজে (K D College) তৈরি হচ্ছে একটি সংগ্রহশালা (Museum in Memory of Rabindranath Tagore) ৷ আসলে এই কলেজের পুরনো ভবনে পদধূলি পড়েছিল বিশ্বকবির ৷ রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন ৷ কাটিয়েছিলেন একরাত ৷ তাঁর সেই শয়নকক্ষ, সেই ঘরের আসবাব-সহ সমস্ত কিছু সংরক্ষণ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ এর জন্য খরচ হবে কয়েক লক্ষ টাকা ৷

দিনটি ছিল 1346 সনের 30 অগ্রহায়ন (1939 সালের ডিসেম্বর মাস) ৷ অবিভক্ত মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল উন্মোচন করতে এসেছিলেন কবিগুরু স্বয়ং ৷ সঙ্গে ছিলেন বহু বিশিষ্ট জন ৷ বিদ্যাসাগর হলের দ্বারোদ্ঘাটনের পরই কবি পৌঁছন এই ভবনে ৷ এরই একটি ঘরে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রাত্রিবাস করেন তিনি ৷ সেই মুহূর্তের স্মৃতি বহন করছে বেশ কিছু সাদাকালো ছবি, একটি পেল্লায় গ্রামোফোন, আরও অনেক কিছু ৷ এই ভবনের প্রকৃত মালিকানা ছিল রামগড়ের রাজার কাছে ৷ পরে তিনি এই ভবন ও সংলগ্ন জমি দান করে দেন ৷ তারও পরে এখানে গড়ে ওঠে মহাবিদ্যালয় ৷

সাদাকালো ছবিতে রবিকবির স্মৃতি

তবে, ভবনের ভোল বদলালেও রবিকবির স্মৃতিধন্য শয়নকক্ষটি আজও একইরকম রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ এবার সেই ঘরেই তৈরি করা হবে মিউজিয়াম ৷ এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা হলেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ দুলালচন্দ্র দাস ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তে খুশি কলেজের বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়ারা ৷ অধ্যক্ষের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কলেজের কর্মচারীরাও ৷ স্থির হয়েছে, সংগ্রহশালা তৈরির কাজ শেষ হলে সেই মিউজিয়ামের নামে একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ খোলা হবে ৷ সেই পেজে সংগ্রহশালা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে ৷ এতে সংগ্রহশালার প্রচারও হবে ৷

স্মৃতিফলক

কলেজের অধ্যক্ষ দুলালচন্দ্র দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, "এই কলেজ তৈরি করার জন্য জমি দান করেছিলেন রামগড়ের রাজা ৷ সেই দানপত্রেই এতদিন কলেজ চলছিল ৷ আমাদের কলেজটির আয়তন কম ৷ ফলে কবিগুরুর ব্যবহৃত ঘরটি বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা বা সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি ৷ কিন্তু, সম্প্রতি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা আরও একটি ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি পেয়েছি ৷ মুড়াকাটা এলাকায় সেই সম্প্রসারণের কাজ চলছে ৷ ফলে এই পুরনো ভবনের উপর চাপ অনেকটাই কমবে ৷ আর তাই কবিগুরুর শয়নকক্ষটিকে কেন্দ্র করে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"