খড়গপুর, 21 মার্চ: খড়গপুর আইআইটির মুকুটে । এবার এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর (Memorandum of Understanding) হল খড়গপুর আইআইটির । যার ফলে এবার আইআইটির পড়ুয়াদের পাঠ্যক্রম, গবেষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নানান পরিষেবা প্রদান করবে স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয় (IIT Kharagpur signs MOU with University of Edinburgh) ।

মঙ্গলবার খড়গপুর আইআইটির পক্ষে অধ্যাপক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অধ্যাপক নেইল রবার্টসনের উপস্থিতিতে এই মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । খড়গপুর আইআইটি সূত্রে খবর, এই মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে স্কটল্যান্ডে অবস্থিত এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আইআইটির পড়ুয়াদের যৌথভাবে পাঠদান, শিক্ষাক্ষেত্রে নানান আবিষ্কারের সঙ্গে গবেষণামূলক বহুক্ষেত্রে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে । প্রয়োজন হলে পড়ুয়ারা এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েও আসতে পারবে ।

মূলত, এই চুক্তির মেয়াদ রয়েছে পাঁচ বছর । যদিও এর আগে আইআইটি খড়গপুর ও এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ফ্যাকাল্টি ভিজিট, নানা গবেষণামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে । বিশ্বের দু'টি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই মউ চুক্তি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক উভয়কেই বিশ্বের দরবারে আরও মেলে ধরতে সাহায্য করবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের । খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই চুক্তির ফলে পড়ুয়াদের সুবিধা হবে শুধু তাই নয়, এরই সঙ্গে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকদের অ্যাকাডেমিক এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে ৷ সঙ্গে যৌথ পাঠক্রম তৈরি হবে । এই চুক্তিতে সমৃদ্ধ হবে ভারতের সুপ্রাচীন এই আইআইটির পড়ুয়া, গবেষক ও অধ্যাপকরা ।"

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে এই চুক্তিতে খুশি খড়গপুর আইআইটির শিক্ষার্থীরা । আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক গৌতম চক্রবর্তী (সহযোগী ডিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) বলেন, "এই চুক্তির ফলে আমাদের ভারতীয় শিক্ষার 'বিশ্বায়ন' আদিগন্ত প্রসারিত হবে । সর্বজনীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক যৌথ পাঠদান প্রক্রিয়া আমাদের ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত সাধনা ও ধ্যানধারণার মান আরও উন্নত করবে ।"

আরও পড়ুন: ক্রমশ দূষিত হচ্ছে গ্রামীণ ভারত ! আইআইটি খড়্গপুরের রিপোর্টে উদ্বেগ