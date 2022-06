দাসপুর, 4 জুন : একই কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করতে করতে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ সেই টানেই বারাসত থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপাড়ায় প্রেমিকের বাড়িতে এলেন প্রেমিকা । প্রেমিকের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন নূরজাহান ৷ প্রেমিকাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ (Girlfriend sits in dharna demanding marriage infront of lover house in Daspur Paschim Medinipur) ।

উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থানার লক্ষ্মীপুরে নূরজাহান খাতুনের বাড়ি । তার অভিযোগ, দাসপুরের পোস্তংকা গ্রামের রাজেশ দাসের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক । আড়াই বছর ধরে এই সম্পর্ক ঠিকঠাকই ছিল ৷ একসময় কলকাতার এক কর্পোরেট সংস্থায় দু'জনেই কাজ করতেন । সেখান থেকেই শুরু । এর আগে একাধিকবার রাজেশের বাড়িও এসেছেন নূরজাহান ।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কেও বদল হয়েছে ৷ পারিবারিক চাপে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক রাজেশ তাঁর সঙ্গে দেখা করছেন না ৷ এমনকি ফোনেও উত্তর দিচ্ছেন না ৷ তবে এতে হার মানেননি নূরজাহান ৷ রাজেশের সন্ধানে শুক্রবার রাত পর্যন্ত দাসপুর থানার বালিপোতা বাজার এলাকায় রাজেশের মামাবাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন নূরজাহান । যদিও এই বিষয়টিকে পাত্তা দেননি প্রেমিক রাজেশ ।

উত্তর 24 পরগনার বারাসত থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় নূরজাহান

খবর পেয়ে দাসপুর থানার পুলিশ নূরজাহানকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় । তবে প্রেমিকা জানান, আড়াই বছরের সম্পর্ক তাঁদের ৷ ইদানীং প্রেমিক তাঁকে মেনে নিতে পারছেন না ৷ রাজেশের সঙ্গে অনেক ছবিও আছে তাঁর মোবাইলে ৷ রাজেশকে পেতে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন । যদিও রাজেশের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তাঁদের ভালবাসার সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন । কিন্তু নূরজাহানকে তিনি বিয়ে করবেন না, তা নাকি আগেই বলে রেখেছিলেন ।

এখন যার জন্য নুরজাহান নিজের পরিবার ছেড়ে এলেন সেই প্রেমিকই যদি নুরজাহানকে অস্বীকার করে তাহলে উপায় কি তার অপেক্ষায় নূরজাহান।অপরদিকে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই দেখার।