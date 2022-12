250 টাকায় স্নাক্স ও ডিনারের সঙ্গে জায়েন্ট স্ক্রিনে ফুটবল দেখার আয়োজন পশ্চিম মেদিনীপুরে

মেদিনীপুর, 17 ডিসেম্বর: ফাইনাল দেখানোর অভিনব উদ্যোগ রবীন্দ্রনগর নাগরিক সমিতির । শুধু খেলা নয়, সঙ্গে মাত্র 250 টাকার বিনিময়ে ভক্তদের জন্য রাতে ডিনারের ব্যবস্থা । ফ্রান্স-আর্জেন্তিনা মহারণ দেখতে ইতিমধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে শুরু করেছে দর্শকরা (Only 250 Rupees with Snacks and Dinner to Watch Football on Giant Screen) ।

ফুটবল জ্বরের সংক্রমণ ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরেও । আজ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স ও আর্জেন্তিনা । তার আগে উন্মাদনা জেলাজুড়ে ।আর্জেন্তিনার ভক্ত কম নেই এদেশে, রয়েছে ফ্রান্সের ফ্যানও । তাই এই উন্মাদনা আরও ছড়িয়ে দিতে এবং অতি সহজে খেলা দেখানোর জন্য এক অভিনব পদ্ধতি নিল মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্রনগর নাগরিক সমিতি ।

মাত্র 250 টাকার বিনিময়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে (Giant Screen) এই ফুটবল খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে স্ন্যাক্স ও ডিনারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে । ইতিমধ্যে এই ব্যানার নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেও । ইতিমধ্যেই নাম নথিভুক্তকরণ শুরু হয়েছে নাগরিক সমিতির অফিসে । এখন অপেক্ষা সন্ধে পেরনোর ।

আরও পড়ুন: এমবাপে না মেসি, ফাইনালে কাকে সমর্থন শাহরুখের

সমিতির উদ্যোক্তা শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, "জঙ্গলমহলের মানুষকে ফুটবল খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ । তাছাড়া আমরা নামমাত্র একটা মূল্য নিচ্ছি যাতে তারা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে এবং নির্দিষ্টভাবে খেলা উপভোগ করতে পারে । গোটা বিশ্বের সঙ্গে জঙ্গলমহলের মানুষকে এই ফুটবলের স্বাদ উপভোগ করার জন্যই এই উদ্যোগ আমাদের ।"