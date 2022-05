খড়গপুর, 29 মে : বাড়িতে এসে পৌঁছল লাদাখে মৃত জওয়ান বাপ্পাদিত্য খুটিয়ার দেহ ৷ 32 বছরের এই সেনা রেখে গেলেন বাবা-মা-স্ত্রী ও 11 মাসের মেয়েকে ৷ শনিবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে আসার পর রবিবার সকালে দেহ নিয়ে আসা হয় খড়গপুরের টাউন থানার অন্তর্গত বারবেটিয়া এলাকায় সেনার বাড়িতে (body of soldier died in Ladakh reached his home in Kharagpur)৷

সরকারিভাবে শুক্রবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনার খবর বাপ্পাদিত্য খুটিয়ার বাড়িতে জানানো হয় ৷ তারপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই শোকের ছায়া নেমে আসে খুটিয়া পরিবার ও শহরজুড়ে ৷ এরপর রবিবার দেহ বাড়িতে এসে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার ৷ একে একে সবাই শেষ শ্রদ্ধা জানান ৷ সেনার তরফ থেকে দেওয়া হয় গান স্যালুট ৷ তারপর স্থানীয় শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷

লাদাখে মৃত সেনার দেহ এল খড়গপুরের বাড়িতে

বাপ্পাদিত্য শেষবার বাড়ি এসেছিলেন গত এপ্রিল মাসের 27 তারিখ ৷ কে জানত সেই শেষ দেখা স্ত্রী ও 11 মাসের মেয়ের সঙ্গে ৷ ছুটি কাটিয়ে ফের আর্মি ক্যাম্পে ফিরে যায় 2009 সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া খড়গপুরের ছেলে বাপ্পা । সম্প্রতি গুজরাত থেকে সিয়াচেনে পোস্টিং হয় তাঁর । এরপর জম্মু থেকে লাদাখ এবং লাদাখ থেকে সিয়াচেন যাওয়ার পথে সেনাবাহিনীর গাড়িটি ধসের কবলে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিয়ক নদীতে পড়ে যায় ৷ মৃত্যু হয় 9 সেনা জওয়ানের ৷ আহত হন 17 জন ।

