চাঁইপাট,পশ্চিম মেদিনীপুর , 6 ফেব্রুয়ারি: সরস্বতী পুজোর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বাইক চালকের (bike accident at chaipat)। গুরুতর আহত আরও ৩ । শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার চাঁইপাটে দাসপুর-গোপীগঞ্জ সড়কে (road accident on Saturday)। মৃতরা হলেন ওয়াসিম খাঁন(১৪) ও সুমন সাঁতরা(২৯) ।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুটি বাইকে চালক-সহ ৬ জন আরোহী ছিলেন (6 rider in two bike) । রাতে রাস্তা ফাঁকা থাকায় তাঁরা দ্রুত গতিতে বাইক চালাচ্ছিলেন (causes of rash driving)। চাঁইপাটের কাছে উল্টো দিক থেকে আরও একটি দ্রুতগামী বাইক আসছিল। ক্ষণিকের মধ্যে বাইক দু‘টি কাছাকাছি চলে আসায় দুটি বাইকের চালকই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি । বাইক দু‘টির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান সকলেই। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর (2 spot died in accident)। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 3 ।

প্রসঙ্গত, সরস্বতী পুজোয় এলাকয় বাইক, চার চাকা ও বড় গাড়ির দাপট ছিল বেশি । এলাকায় পুলিশি টহল থাকলে রাতে একটু শিথিল হতেই বাইকের দাপাদাপি বেড়ে যায় এলাকাজুড়ে । তার জেরেই দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারাতে হল দুই বাইক আরোহীকে । সম্প্রতিকালে জঙ্গলমহল জুড়ে শেষ হয়েছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের কর্মসূচি । যেখানে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীকে কোনওভাবেই রাস্তায় চলাচল করতে দেয়নি পুলিশ। সেই নিয়ম শিথিল হতেই এই দুর্ঘটনা।